Marcó un gol, pero lo anularon y se lesionó en el festejo: secuencia en Brasil da la vuelta al mundo

Lo que debía ser una celebración inolvidable terminó convertido en una de las imágenes más llamativas del fin de semana futbolístico en Brasil. Jacy, capitán del Coritiba, cayó dentro del túnel de vestuarios del estadio Couto Pereira cuando intentaba festejar un gol ante la afición durante el partido frente a Chapecoense por el Campeonato Brasileño.

La escena ocurrió el sábado por la noche y rápidamente comenzó a circular en redes sociales y medios deportivos de distintos países.

El defensor había marcado lo que parecía el segundo gol de su equipo y corrió hacia la tribuna ubicada detrás de la portería. Tomó el balón, se lo colocó debajo de la camiseta y se dirigió a celebrar con los aficionados.

En el momento de saltar la valla publicitaria no advirtió que el acceso al túnel visitante estaba abierto, ya que faltaban pocos minutos para el descanso. El futbolista desapareció de la vista del público durante algunos segundos tras caer al interior del pasillo.

Pese al fuerte susto, Jacy regresó rápidamente al césped, continuó el festejo y se arrodilló frente a los hinchas.

Jacy Maranhão SALTÓ EL CARTEL para festejar el gol y SE CAYÓ ADENTRO DEL TÚNEL.



Resulta que el gol TERMINÓ SIENDO ANULADO y el jugador tuvo que SALIR LESIONADO.



INSÓLITO. ??? pic.twitter.com/agHySl3kYZ — Sudanalytics (@sudanalytics_) August 9, 2026

Los médicos de Coritiba lo revisaron inmediatamente. Según informaron medios brasileños, recibió atención en la zona lumbar y permaneció sujetándose la espalda durante varios instantes.

El gol no contó y el tobillo dijo basta

La acción terminó teniendo un desenlace aún más inesperado. El VAR, mediante el sistema semiautomático de fuera de juego, detectó una posición irregular en la jugada previa y el árbitro anuló el tanto.

De ese modo, el defensor sufrió una lesión durante la celebración de un gol que finalmente no subió al marcador.

Jacy completó la primera mitad y regresó al campo tras el descanso, pero apenas pudo jugar dos minutos más. Las molestias en el tobillo derecho lo obligaron a pedir el cambio y fue reemplazado por Rodrigo Moledo.

Al finalizar el encuentro, el capitán explicó lo sucedido.

“Lo celebré por mi esposa, porque está embarazada. Y luego, en ese momento, quería celebrar con los aficionados, pero ni siquiera me había acordado de que había una fosa allí. Cuando salté, ¿sabes cuando sueñas que te caes de un edificio? Fue algo así. Entonces, cuando pisé allí, terminé torciéndome el tobillo. Y luego, cuando salía, después de la celebración, incluso me caí otra vez porque estaba en éxtasis”.

El futbolista agregó que intentó continuar en el partido, aunque el dolor se volvió insoportable.

“Luego empezó a doler mucho, empezó a limitar mi capacidad de cambiar de dirección. Incluso pedí volver, pero dolía demasiado, así que no pude continuar, pero aparte de eso, estoy bien”.

Un episodio repetido en el mismo estadio

El propio jugador se tomó el episodio con humor.

“Sé que esto se va a convertir en un meme, ¿verdad? Se convirtió en un meme, va a ir por todo Brasil, incluso cuando me retire este meme seguirá existiendo”.

La situación recordó un antecedente ocurrido en 2014 en el mismo estadio. Durante un partido entre Coritiba y Sao Paulo, el delantero camerunés Joel cayó en ese mismo túnel mientras celebraba un gol.

El diseño del Couto Pereira contempla un acceso a vestuarios que suele permanecer cerrado durante el juego y abrirse cerca del descanso, circunstancia que resultó determinante para el accidente de Jacy.

Coritiba terminó imponiéndose 2-1 a Chapecoense, pero el resultado quedó en segundo plano frente a una secuencia tan insólita como viral.

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