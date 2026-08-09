Netanyahu se opone a plan de Estados Unidos para Gaza respaldado por Hamás

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu rechazó este domingo el documento de 15 puntos para Gaza respaldado por el presidente estadounidense Donald Trump y aseguró que sus tropas no se retirarán del territorio palestino.

“Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) no llevarán a cabo ninguna retirada hasta que Hamás esté realmente desarmado y continuarán neutralizando las amenazas contra nuestras fuerzas y nuestros ciudadanos”, declaró en una reunión de gabinete.

El documento, última etapa de un alto el fuego impulsado por Estados Unidos y anunciado en octubre que redujo pero no puso fin a las operaciones israelíes en Gaza, contempla que el grupo terrorista palestino Hamás entregue sus armas a una incipiente autoridad palestina encargada de gobernar el territorio.

Condiciones del acuerdo sobre Gaza enfrentan nuevas tensiones

Asimismo, estipulaba que Israel comenzaría a retirar sus fuerzas en paralelo, idea que Israel rechaza tajantemente. Israel exige además que Hamás destruya sus armas.

Tras reunirse con Netanyahu la semana pasada, la Junta de Paz de Trump, encargada de implementar el acuerdo, dio marcha atrás y afirmó que Israel solo tendría que retirarse después de que se produjera un desarme “completo”.

Netanyahu, que se encuentra en una reñida carrera por mantenerse en el poder, recibió presiones de sus aliados de extrema derecha para convocar una nueva votación del gabinete y poner fin al plan para Gaza.