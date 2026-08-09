Papa León XIV renueva su llamado a poner fin a la invasión rusa de Ucrania

El papa León XIV lamentó este domingo que personas inocentes estén siendo asesinadas y heridas en Ucrania y Rusia y pidió el fin del conflicto, en el que más de 16.000 civiles han muerto en casi cuatro años y medio de combates, según la ONU, la inmensa mayoría de ellos ucranianos.

“Los incidentes trágicos se multiplican, lo que causa un número cada vez mayor de víctimas civiles, incluidos niños“, expresó el sumo pontífice antes de que los fieles se reunieran para la oración del Ángelus.

“Renuevo mi sentida petición de que se respete el derecho internacional humanitario y de que cesen los ataques contra objetivos civiles en ambas partes”, agregó el líder de la Iglesia católica.

Kiev también está respondiendo con olas de ataques con drones contra el régimen de Rusia

La oficina de derechos humanos de la ONU dijo en julio que las lesiones y muertes de civiles habían aumentado en más de un tercio en Ucrania en la primera mitad del año, impulsadas por el creciente número de ataques con drones.

El puerto ucraniano de Odesa sufrió daños por un ataque ruso durante la noche, indicó el presidente Volodimir Zelenski este domingo y precisó que ocho personas habían resultado heridas en la ciudad.

Asimismo, cinco personas murieron en un ataque ucraniano contra la ciudad rusa de Bélgorod, aseguró el centro regional de crisis este domingo. Tanto Rusia como Ucrania niegan atacar deliberadamente a civiles.