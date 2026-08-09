Servicios para USTEDES: Feria de Salud para personas mayores y sesión informativa legislativa el 14 de agosto

El viernes 14 de agosto tendré mi Feria Anual de Salud para Personas Mayores en el Centro Comunitario de Carson. Las personas mayores podrán recibir exámenes de detección preventivas y vitales gratuitos, además de una comida caliente. Las personas mayores de California deberían poder obtener servicios médicos de calidad sin suponer gastos excesivos, por eso vamos a llevar algunos servicios de salud esenciales al Distrito 44 de California.

Organizaciones médicas ofrecerán una variedad de pruebas y exámenes de salud, incluyendo:

– Exámenes de la vista

– Chequeos de la presión

– Analisis de glucosa

– Exámenes de salud cognitiva

– Exámenes dentales

– Exámenes cardíacas

– Exámenes de tiroides

Este evento llega en un momento en que las políticas económicas fallidas de Donald Trump y los Republicanos han hecho cada vez más difícil que las personas mayores puedan permitirse una buena atención médica.

El año pasado, Trump arrebato la atención médica a millones de estadounidenses cuando hizo enormes recortes a Medicaid y negó a renovar los créditos fiscales de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (Affordable Care Act, en inglés), los cuales ayudaban a reducir los costos para los estadounidenses. Lo hizo para pagar exenciones fiscales para multimillonarios por medio de su megaproyecto de ley fiscal llamado One Big Beautiful Bill. Es el recorte más grande a Medicaid en la historia–mil millones de dólares. Debido a estos recortes, se estima que más de 2 millones de Californianos perderán su cobertura de seguro médico y una gran parte de ellos son personas mayores.

Medicaid es un salvavidas. A menudo es el único tipo de seguro que cubre servicios de largo plazo, como la atención en residencias para personas mayores, la asistencia de salud a domicilio, y otros apoyos que las personas mayores necesitan. Los hospitales también dependen de los fondos de Medicaid para mantener sus puertas abiertas, especialmente en zonas rurales y comunidades de bajos ingresos, donde a las personas mayores les resulta más difícil obtener atención médica. Sin Medicaid, innumerables personas mayores se quedarán sin forma de pagar los tratamientos necesarios o medicamentos recetados.

Nuestras personas mayores deberían poder acudir al médico sin tener que sacrificar necesidades básicas, como su próxima comida o el uso de su aire acondicionado. Los Demócratas de la Cámara de Representantes seguirán luchando por un país asequible. Comenzaremos trabajando para revertir los recortes a Medicaid y reducir los costos de atención médica para todos. Cuando uno trabaja duro y cumple con las reglas, los Estados Unidos debería ser un lugar asequible para usted.

Puede confirmar su asistencia a nuestra Feria de Salud para Personas Mayores llamando a mi oficina al 310-831-1799. Aunque los residentes del Distrito 44 de California tienen prioridad en la asignación de asientos, la feria está abierta a todo el público. Espero verlos allí. Ustedes merecen una atención médica accesible y asequible.

¡Nos vemos pronto!

(*) La representante Nanette Barragán forma parte del Caucus Hispano en el Congreso (CHC)

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