Horóscopo de hoy de El Niño Prodigio 10 agosto de 2026

El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 10 de agosto de 2026.

03/21 – 04/19

Tendrás que aprender a integrarte y convivir de manera más armónica con tu familia. Quizá necesites tomar distancia de influencias externas que ahora mismo no aportan a tu vida hogareña. Recuerda que toda buena convivencia se consigue respetando las sensibilidades de cada integrante.

04/20 – 05/20

Será un buen momento para reunirte con tus hermanos, primos o amigos cercanos y resolver asuntos pendientes, ya que existirá disposición para el diálogo. Utiliza un tono afectuoso. Para crear ese clima de intimidad, quizá debas dejar en pausa los requerimientos del trabajo cotidiano.

05/21 – 06/20

En asuntos de dinero compartido con familiares, el afecto estará en juego, por lo que te convendrá actuar con cautela y prudencia. Evita gastos superficiales destinados a aparentar y protege tus ahorros. Prioriza la estabilidad económica antes que los lujos o las compras vanidosas.

06/21 – 07/20

Este será un momento ideal para nutrir tu ser y seguir, con confianza, el llamado de tu intuición. Aunque tu familia requiera tu presencia, será conveniente priorizar tus propios anhelos. Las iniciativas en las que te involucres llevarán tu sello, pero evita alimentar expectativas elevadas.

07/21 – 08/21

Como buen león, sueles mostrarte fuerte, poderoso e invencible, pero hoy aflorará tu lado más vulnerable. Será momento de dar un paso al costado. Aunque recibas invitaciones tentadoras, tu alma te pedirá recogimiento. Sumérgete en tu mundo interior y evita perseguir ilusiones imposibles.

08/22 – 09/22

Acudirás a reuniones donde tendrás la oportunidad de restablecer el contacto con antiguos amigos. Encontrarás personas sensibles y afectuosas con quienes será grato compartir. Solo evita gastar más de la cuenta para impresionar: disfruta de los buenos vínculos sin comprometer tu economía.

09/23 – 10/22

Si en el trabajo surgen malos entendidos con jefes o superiores, respáldate en tu trayectoria y en los logros que has conseguido. Evita proyectar una imagen superficial, pues jugaría en tu contra. Si aspiras a crecer profesionalmente, ha llegado el momento de asumir más responsabilidades.

10/23 – 11/22

Sentirás la necesidad de ampliar tus horizontes, ya sea vinculándote con otras culturas o iniciando una capacitación. Sin embargo, alguien a quien admirabas por su aparente sabiduría podría decepcionarte. No idealices a los demás. Ha llegado el momento de crecer y avanzar con tu propia visión.

11/23 – 12/20

Será momento para realizar inversiones junto a tu pareja o un socio de confianza. Sentirás la necesidad de profundizar en las emociones humanas a través de la psicología, la astrología o el esoterismo. Sigue ese camino de autoconocimiento y evita los ambientes sociales demasiado frívolos.

12/21 – 01/19

Si quieres lograr una buena conexión romántica, deja de pensar únicamente en tus objetivos y considera también las necesidades del otro. En lugar de recurrir a estrategias para conseguir lo que buscas, procura encontrar intereses compartidos y llegar a acuerdos que beneficien a ambos.

01/20 – 02/18

Estarás concentrado en las pequeñas tareas de la vida cotidiana y sentirás la necesidad de ponerte al día con tu salud. Un masaje terapéutico podrá aliviar tensiones físicas y emocionales. Será un buen momento para priorizar lo indispensable y dejar atrás las tendencias evasivas.

02/19 – 03/20

En el terreno amoroso necesitarás sentirte cuidado, contenido y valorado. Si estás conociendo a alguien, quizá desees una mayor intimidad, pero este será un tiempo más espontáneo. Comparte gustos musicales y artísticos: esa afinidad será el mejor puente para experimentar con autenticidad.