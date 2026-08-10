Horóscopo de hoy para Virgo del 10 agosto de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Virgo. Conoce las predicciones astrológicas del 10 agosto de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Virgo

(08/22 – 09/22)

Acudirás a reuniones donde tendrás la oportunidad de restablecer el contacto con antiguos amigos. Encontrarás personas sensibles y afectuosas con quienes será grato compartir. Solo evita gastar más de la cuenta para impresionar: disfruta de los buenos vínculos sin comprometer tu economía.

Horóscopo de amor para Virgo

Reevaluando tu situación romántica, confiadamente tratas de resolver cualquier amargura que haya aparecido entre ustedes. Sin embargo, romperlo inicialmente es, a largo plazo vale la pena para los dos. Si soltero tu divertida y segura actitud hacia los demás es atractiva y no pasa desapercibida por mucho tiempo.

Horóscopo de dinero para Virgo

Realmente deberías estar pidiendo el consejo de otros en lo que se refiere a dinero. No porque no puedas confiar en tu propia suerte, si no porque en realidad ellos te pueden ayudar. Si hablas con los expertos, probablemente te van a ofrecer productos financieros atractivos. Lo mismo aplica para otras adquisiciones o transacciones financieras. Lo haces bien, tu solo. Pero aún mejor con la ayuda de otros.

Horóscopo de sexo paraVirgo

Sientes que quieres tratar nuevos juegos amorosos inusuales, ya sea algunas posiciones flexibles y acrobáticas del Kama Sutra o cierto tipo de accesorios de piel. Adelante, pruébalo, tu pareja te seguirá el juego. No te decepciones si no te satisface completamente. Las técnicas sofisticadas necesitan mucha práctica y cuando se refiere al sexo, la práctica lo hace perfecto.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Horóscopo de hoy Virgo
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