México refuerza seguridad para inspectores de EE.UU. y productores de aguacate

El comercio de aguacate entre México y Estados Unidos intenta recuperar su ritmo después de una suspensión que puso nuevamente a la seguridad en Michoacán en el centro de la relación comercial. Ante el reto, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su gobierno garantizará la protección de los inspectores estadounidenses, productores y empacadores de aguacate para mantener abiertas las exportaciones.

La medida llegó después de que Estados Unidos retirara temporalmente a personal del Departamento de Agricultura (USDA) encargado de supervisar los embarques de aguacate en Michoacán, tras recibir amenazas contra sus trabajadores. Washington no informó públicamente qué grupo estaría detrás de esas amenazas.

De acuerdo con la agencia Associated Press, la suspensión se produjo en medio de un operativo contra grupos criminales y de una situación de violencia que ha afectado a productores de aguacate, un sector que durante años ha enfrentado problemas de extorsión en distintas zonas del estado.

? Tras la suspensión de exportaciones de aguacate a EU por "amenazas" a seguridad, Claudia Sheinbaum aseguró que se otorgará seguridad a productores, empacadores e inspectores; además indicó que ya se reanudaron actividades en 45 empacadoras pic.twitter.com/LM0lu2uYKF — El Universal (@El_Universal_Mx) August 10, 2026

Sheinbaum explicó que México no recibió una notificación previa sobre el retiro de los inspectores. Después de conocer la situación, funcionarios de las secretarías de Relaciones Exteriores y de Seguridad se reunieron el viernes con el embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, para establecer nuevas medidas de protección.

“Se les va a dar toda la seguridad para que no haya problema”, afirmó la presidenta durante su conferencia matutina.

La mandataria añadió que la coordinación entre ambos gobiernos permanecerá activa para proteger a inspectores mexicanos y estadounidenses, productores y trabajadores de las empacadoras.

Como parte de la respuesta, el Gobierno de México desplegó 1,557 elementos, entre 657 integrantes de la Guardia Nacional y 900 del Ejército, para reforzar la vigilancia en zonas productoras, centros de empaque y carreteras.

Por su parte, la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM) había informado que alrededor de 75% de las empacadoras ya estaban habilitadas para exportar. Esas instalaciones concentran habitualmente cerca de 85% de las ventas externas de aguacate del estado.

Cabe destacar que México es el principal proveedor de aguacate del mercado estadounidense y el USDA señala que el programa de exportación depende de la coordinación entre las autoridades sanitarias de ambos países.

El sector también representa una fuente importante de empleo en Michoacán. La Secretaría de Agricultura informó en julio que la agroindustria del estado genera más de 150,000 empleos, mientras que el gobierno federal mantiene una estrategia específica para proteger a los productores de aguacate y otros sectores afectados por la extorsión.

La tensión actual tampoco es completamente nueva. En 2024, Estados Unidos suspendió temporalmente las inspecciones después de que dos inspectores estadounidenses fueran retenidos en Michoacán. Tras un acuerdo de seguridad entre autoridades de ambos países, las actividades se reanudaron.

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