¿Por qué el América de Almada ya no gasta millones y sigue ganando?

Aunque bien dicen que una golondrina no hace verano, en el nido del América existe la total convicción de que el proyecto de Guillermo Almada dejará dividendos importantes con una inversión mínima. Por lo pronto, el arranque de las Águilas es más que alentador, pues marchan como líderes de la Liga MX con siete puntos y comandan su sector en la Leagues Cup con seis unidades.

Este arranque ha generado comentarios positivos entre los analistas, quienes destacan la capacidad del estratega uruguayo para sacar agua de las piedras con presupuestos austeros. Es una fórmula que ya dominaba en los Tuzos del Pachuca y que ahora busca replicar en el cuadro azulcrema, dándole vuelo a canteranos y caras nuevas como Isaías Violante, Dagoberto Espinoza, Alejandro Cárdenas y Diego Arriaga.

VA CON TODO ?



Guillermo Almada acaba de cumplir dos meses como director técnico del América y con poco tiempo de trabajo, ha tenido un inicio de temporada sobresaliente, ya que su equipo comanda la Liga MX, también es líder en la Leagues Cup y está dando oportunidad a jóvenes? pic.twitter.com/y2Alc7YF8I — MedioTiempo (@mediotiempo) August 11, 2026

A esta ecuación se suman refuerzos extranjeros como el brasileño Ícaro Da Conceição y el colombiano Óscar Perea. Ambos jugadores ya comenzaron a poner su granito de arena para consolidar la idea del timonel charrúa.

Otro factor clave en esta reestructuración es el protagonismo de los jóvenes, un plan que rompe con la vieja costumbre del club de salir al mercado a billetazos y que, de paso, está rindiendo frutos en la regla de menores de la mano de elementos como Franco Rossano, Patricio Salas y Miguel Vázquez.

Para muestra, un botón: en el reciente compromiso frente al Atlante, Almada no dudó en jugársela en el Estadio Banorte con jóvenes como Diego Arriaga (22 años), Santiago Gael Camarena (20 años), Adrián Fernández de Lara (20 años) y Ricardo González, de apenas 17 años.

Hasta el momento, el conjunto de Coapa se ubica como el segundo equipo con más minutos de menor en el circuito con 461, solo por detrás de los Xolos de Tijuana, donde Sebastián Abreu también está recurriendo a la cantera para hacer caminar al cuadro fronterizo.

En este rubro destaca el aporte de Miguel Ángel Vázquez con 180 minutos, confirmando que el trabajo con las inferiores marcha por buen camino de cara a la parte más exigente del campeonato.

Los veteranos, el soporte del equipo

Es una realidad que la apuesta juvenil tiene entusiasmada a la afición, pero el verdadero sostén del plantel radica en su columna vertebral de experiencia. Hombres de recorrido como el guardameta Rodolfo Cota, el lateral Cristian Borja y el delantero Henry Martín le dan equilibrio al grupo, respaldados por un Brian Rodríguez que atraviesa un gran momento y se mantiene como el hombre más desequilibrante de los de Coapa.

"NO JUEGA BONITO PERO GANA"



Ojito a la editorial de @AlvaritoMorales sobre el invicto del América en la Leagues Cup ? pic.twitter.com/9bYHMmNFc3 — Futbol Picante (@futpicante) August 10, 2026

Tras un inicio de liga exitoso, el América ha trasladado esa misma inercia a la Leagues Cup. Ahora, las Águilas se declaran listas para medir fuerzas este jueves ante el Austin FC, con la firme intención de ligar su tercera victoria y amarrar su boleto entre los cuatro equipos que clasificarán directo a la siguiente ronda del torneo binacional.

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