Ryan Murphy revela por qué Ariana Grande quedó fuera de “American Horror Story 13”

En octubre de 2025, el nombre de Ariana Grande figuró como el de una de las personalidades que se sumarían a la decimotercera temporada de la serie “American Horror Story”, dirigida por Ryan Murphy. Sin embargo, esta participación se desestimó apenas unos meses después, desatando todo tipo de especulaciones sobre el motivo detrás de esta decisión.

De cara a las teorías que se generaron, el creador de la serie aseguró que la salida de la artista se debió a un conflicto de agenda y no a diferencias creativas con la producción.

En entrevista con el portal The Hollywood Reporter, Ryan Murphy señaló que Ariana Grande es una aficionada al género de terror y su experiencia al dirigirla en “Scream Queens” lo motivó a volver a compartir el set con ella.

“Ariana es una gran fan del terror. Obviamente, ha hecho homenajes a ese género en su trabajo; trabajó conmigo en Scream Queens y le encantó la experiencia, y la gente la adora en esa serie. Así que siempre trabajaré con ella“, comentó al medio.

Sobre el motivo de su salida, el realizador detalló que la famosa no pudo compaginar los compromisos laborales derivados de su gira “Eternal Sunshine” con el itinerario de rodaje de la serie.

“Adoro a Ariana Grande. Somos muy buenas amigas. Tuve una idea y se la comenté, y ella, enseguida, me dijo: ‘No estoy segura porque creo que me voy de gira'”, comentó el realizador.

En este sentido, confesó que su primer acercamiento con la artista para una posible participación especial se dio cuando ella se encontraba en la última etapa de promoción de “Wicked” y el tour aún no era anunciado.

Pese a los intentos de ambas partes, la apretada agenda de Ariana Grande no permitió que dicha colaboración se concretara. No obstante, la propuesta no queda descartada, así lo confesó Murphy.

“Así que cuando llegó el momento de grabar ese episodio, la llamé y me dijo: ‘No sé cómo voy a compaginar la gira con esto’. Y le dije: ‘Vale, si no puedes, podemos posponerlo para otra temporada’. Ella dijo: ‘Genial’“, contó.

Mientras eso sucede, la temporada 13 de American Horror Story tiene previsto su estreno el 24 de septiembre en FX y Hulu.

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