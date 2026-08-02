Ariana Grande se tomará una pausa de la vida pública tras concluir su gira

Tras meses de intensa actividad en los escenarios y el cine, Ariana Grande decidió tomarse un descanso de la vida pública. La noticia fue confirmada por su representante a la revista People, precisando que la artista estadounidense de 33 años se alejará de los focos mediáticos de manera temporal una vez que concluya su actual gira internacional, el “Eternal Sunshine Tour”, cuyo último concierto está programado para el próximo 1° de septiembre en Londres.

Según explicó el portavoz de la cantante, la determinación responde a la intención de cerrar este ciclo profesional “de manera saludable y feliz” antes de alejarse del trabajo que implique una constante exposición ante las cámaras.

“Está deseando terminar la gira por todo lo alto, sana y feliz, y luego tomarse un merecido descanso de su trabajo y apariciones públicas, que la han sometido a un escrutinio público constante e incesante”, afirmó el representante.

Allegados a la intérprete destacaron además que sus presentaciones exigen un elevado desgaste físico y destreza atlética noche tras noche.

Como consecuencia directa de esta pausa, se confirmó que Grande ya no formará parte de la esperada producción teatral “Sunday in the Park with George”, el clásico musical de Stephen Sondheim que planeaba estrenarse el próximo verano en el Barbican Centre de Londres y en el que compartiría protagonismo con el actor Jonathan Bailey, su compañero de reparto en la adaptación cinematográfica de “Wicked”.

El anuncio coincide con el reciente lanzamiento de “Petal”, su octavo álbum de estudio publicado el pasado 31 de julio. Según fuentes cercanas, esta nueva entrega discográfica representa un himno sobre la compleja y tóxica relación entre la artista y la atención mediática.

El tema de la presión estética ya había sido abordado por la cantante en el sencillo “Yes, And?” de 2024, donde pidió abiertamente poner fin a los comentarios sobre su cuerpo e imagen.

A pesar de su alejamiento de la agenda pública y los escenarios, sus seguidores aún podrán verla en la pantalla grande antes de que concluya el año. En el ámbito cinematográfico, la intérprete tiene programado el estreno de “Focker-in-Law”, la nueva entrega de la saga “Meet the Parents” que coprotagoniza junto a Ben Stiller y Robert De Niro, cuya llegada a las salas de cine está fijada para el 25 de noviembre.

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