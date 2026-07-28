Ariana Grande demandó a hackers por la filtración de sus canciones

La cantante estadounidense Ariana Grande decidió llevar a los tribunales a la red de hackers responsable de una de las filtraciones más severas de la industria musical.

Según documentos judiciales presentados ante un tribunal de Los Ángeles, la artista interpuso una demanda contra dos individuos cuya identidad exacta aún se desconoce —registrados legalmente bajo la denominación de John Does— por el acceso ilegal, robo y comercialización no autorizada de su material de trabajo y vida personal.

El objetivo principal de la acción legal es obtener la autorización judicial necesaria para emitir citaciones que permitan rastrear la actividad digital de los atacantes y revelar sus identidades reales. De acuerdo con el expediente citado por medios como Variety y la BBC, los acusados ejecutaron sofisticadas campañas de phishing e infiltraciones sistemáticas entre 2019 y 2024, dirigidas a colaboradores clave del círculo profesional de la intérprete, incluyendo fotógrafos, productores e ingenieros de sonido.

Entre los incidentes detallados en la querella se documenta el acceso no autorizado en 2019 a la cuenta de Dropbox de un fotógrafo de su equipo, así como el hackeo en 2020 del teléfono móvil de uno de sus productores, desde donde sustrajeron masters inéditos, grabaciones de estudio y maquetas.

El punto crítico de este esquema de espionaje digital se alcanzó en 2023, cuando los piratas informáticos filtraron un lote de 45 canciones inéditas antes de su publicación. Posteriormente, en 2024, los involucrados llegaron a crear dominios web y cuentas de correo falsas para suplantar la identidad de un colaborador y engañar al personal técnico de la artista.

El contenido sustraído fue vendido en la dark web por “importantes sumas de dinero”, socavando el control sobre el proceso creativo de la artista. Representantes de la cantante señalaron que esta intrusión maliciosa provocó un “daño sustancial e irreparable”, y enfatizaron que la demanda busca sentar un precedente disuasorio para garantizar que los artistas puedan decidir libremente cómo y cuándo compartir su arte con el público.

Seguir leyendo:

· ¿Ariana Grande retomó su relación con su ex Ricky Alvarez?

· Ariana Grande se baja de “American Horror Story” por conflictos con su gira

· Tras su ruptura con Ethan Slater, Ariana Grande rompió a llorar en pleno concierto