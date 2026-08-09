Ariana Grande debuta en la cima del Billboard 200 con su nuevo disco “Petal”

Ariana Grande sigue demostrando por qué es una de las artistas más influyentes de su generación. Su nuevo álbum de estudio, “Petal”, debutó en el primer puesto de la lista Billboard 200, logrando así su séptimo número uno en dicha clasificación.

El disco aterrizó en la cima con 295,000 unidades equivalentes de álbum, una cifra que representa su mejor registro de ventas en la semana de estreno en lo que va de década, según lo que reseña Variety.

El lanzamiento de “Petal” no ha pasado desapercibido. Sus canciones y videos han generado un intenso debate en la opinión pública, incluso antes de que la cantante anunciara que se tomaría un descanso de la vida pública.

Lejos de perjudicarle, toda esa controversia parece haber impulsado el interés por el trabajo, contribuyendo a que el álbum alcanzara unas cifras de debut extraordinarias. Con 295,000 unidades, Grande supera con creces los 227,000 ejemplares que logró su predecesor, “Eternal Sunshine”, en 2024, y también deja atrás los primeros números de “Sweetener” y “Positions”. D

De hecho, dentro de su discografía de ocho álbumes de estudio, solo “Thank U, Next” (2019) tuvo un arranque más potente con 360,000 unidades en su momento.

El panorama en el top 10

Más allá del éxito arrollador de Grande, la lista de los diez más vendidos de esta semana presenta pocas novedades con respecto a la anterior.

La excepción ha sido el sencillo de Charli xcx, “Music, Fashion, Film”, que salió del top 10 después de debutar la semana pasada en el tercer escalón con 75,000 unidades. Su posición exacta se conocerá cuando Billboard publique el resto de la clasificación, ya que solo revela los diez primeros los domingos.

Por su parte, Morgan Wallen y Noah Kahan continúan siendo los únicos artistas con dos álbumes simultáneamente entre los diez primeros puestos.

El top 10 que acompaña a Ariana Grande queda conformado de la siguiente manera: en el número dos se sitúa “I’m the Problem” de Wallen (75,000 unidades), que cede el trono tras ser número 1 la semana pasada; le sigue “You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love” de Olivia Rodrigo (74,000) en el tercer puesto; y completan la lista “Dandelion” de Ella Langley (4), “The Great Divide” de Kahan (5), “Iceman” de Drake (6), “One Thing at a Time” de Wallen (7), “The Art of Loving” de Olivia Dean (8), el clásico “Thriller” de Michael Jackson (9) y “Stick Season” de Kahan (10).

Con estas cifras, “Petal” se alza como el sexto mejor estreno de todo 2026 hasta la fecha. El podio de grandes debuts, según los datos de Billboard, lo encabeza “Arirang” de BTS con 641,000 unidades, seguido de “You Seem Pretty Sad…” de Rodrigo (485,000), “Iceman” de Drake (463,000), “Kiss All the Time. Disco Occasionally” de Harry Styles (430,000) y “The Great Divide” de Kahan (389,000).

Sin duda, Ariana Grande ha vuelto a demostrar que su reinado en la música pop está más vigente que nunca.

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