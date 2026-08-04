Ariana Grande sobre su decisión de tomar un descanso de las apariciones públicas: “No es una reacción impulsiva”

En medio de su gira “Eternal Sunshine Tour”, Ariana Grande rompió el silencio frente a miles de fanáticos para explicar su decisión de alejarse temporalmente de las apariciones públicas una vez finalice sus compromisos sobre el escenario.

Durante su presentación de este lunes en el United Center de Chicago, la artista de 33 años hizo una pausa en el espectáculo para dirigir un sincero y emotivo discurso de cuatro minutos. La intervención ocurrió poco después de que su representante confirmara a la revista People que la ganadora del Grammy se tomará un “merecido descanso” del ojo público para preservar su bienestar.

Grande aclaró que su distanciamiento de los reflectores no fue una medida improvisada ni una respuesta reactiva al constante escrutinio mediático y a las recientes especulaciones en redes sociales sobre su salud, intensificadas tras el estreno del video musical de su sencillo “Petal”.

“La noticia que se dio a conocer ayer no fue algo impulsivo o reactivo”, expresó la intérprete sobre el escenario. “Es un plan que organicé en silencio hace mucho tiempo y una decisión tomada desde un lugar reflexivo y de empoderamiento. Quería hablar directamente con ustedes porque no me gusta que el mundo proyecte cosas que no son”.

Con un tono firme ante el aplauso de la multitud, la cantante enfatizó la importancia del cuidado personal y el establecimiento de límites en la industria del entretenimiento. “Varias cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. Hay que fijar límites; los seres humanos a veces necesitan un descanso. Y, al mismo tiempo, esta puede ser y seguirá siendo la experiencia más extraordinaria de mi vida profesional y creativa”, afirmó.

La estrella pop quiso transmitir tranquilidad a sus seguidores, asegurando que la negatividad de Internet no ensombrece el amor que siente por su trabajo ni el vínculo con su audiencia. “Todo lo demás no me corresponde cargarlo, así que no lo cargo. Esta gira ha sido la experiencia más sanadora, hermosa y especial de mi vida”, concluyó.

El “Eternal Sunshine Tour” continuará con sus fechas programadas en Chicago antes de trasladarse al O2 Arena de Londres para una residencia de diez fechas, donde culminará oficialmente el próximo 1 de septiembre. A partir de esa fecha, Ariana Grande iniciará su periodo de receso fuera de los focos mediáticos.

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