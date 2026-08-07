Sale a la luz la razón por la que Ariana Grande tomará un descanso de los reflectores

La cantante Ariana Grande conmocionó a sus seguidores al anunciar que una vez concluido su “Eternal Sunshine Tour” se tomará un descanso de la vida pública. Y aunque mucho se especuló sobre el motivo detrás de esta decisión, recientemente se reportó que lejos de las críticas, la famosa busca reconectar consigo misma y con sus seres queridos.

De acuerdo con el portal Page Six, la intérprete de “Break Free” estaría enfocada en nutrir sus relaciones personales y no dar cabida a las especulaciones sobre su vida.

“Pasará mucho tiempo con su familia, sus amigos y Ricky”, dijo la fuente haciendo referencia al presunto nuevo novio de Ariana Grande, con quien retomó una relación amorosa tras su separación con el actor Ethan Slater.

“Entre las giras, los ensayos y sus otros compromisos laborales, ella y Ricky no han podido pasar tanto tiempo juntos como a ella le hubiera gustado en los últimos meses (…) Está deseando tener más tiempo sin interrupciones con él“, destacó la fuente citada por el portal.

Las declaraciones de dicha fuente surgen a solo unos días de que la propia Ariana Grande desmintiera que su decisión de alejarse de los escenarios corresponde a las críticas que recibió en redes sociales sobre su peso y apariencia física.

“He oído que mis fans estaban preocupados porque la negatividad estaba arruinando las cosas para mí, pero tengo que decir que no podría ser todo lo contrario”, comentó en su concierto en Chicago. “No importa qué ruidos existan ahí fuera, nada podrá jamás distorsionar mi realidad”, recalcó.

Será el próximo 1 de septiembre cuando Ariana Grande se despida, de manera indefinida de los escenarios y el ojo público. Su último show dentro de la gira “Eternal Sunshine” tendrá lugar en el O2 Arena de Londres.

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