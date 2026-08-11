Vecino es acusado de matar a dos hermanos hispanos en San Antonio; investigan posible crisis de salud mental

Dos hermanos fueron asesinados a tiros frente a su vivienda en San Antonio, Texas, en un ataque que las autoridades calificaron como no provocado y por el que un vecino enfrenta ahora dos cargos de homicidio capital.

Las víctimas fueron identificadas como Maliki Perales, de 11 años, y Drayvn Quiroz, de 20, quienes fueron baleados el 4 de agosto mientras se encontraban afuera de su casa.

El ataque ocurrió mientras estacionaban un automóvil

Según las autoridades, Daniel Antonio Perez, de 40 años, habría cruzado la calle mientras los hermanos maniobraban un automóvil para ingresarlo a la entrada de su vivienda y abrió fuego contra ellos.

El hombre habría disparado contra Maliki y Drayvn y posteriormente también habría apuntado contra otros dos hermanos de las víctimas, aunque los disparos no los alcanzaron.

El sheriff del condado de Bexar, Javier Salazar, señaló que no existe hasta ahora evidencia de que hubiera una provocación que desencadenara el ataque.

El padre de los jóvenes, Andrew Perales, se encontraba en una llamada telefónica mientras ordenaba comida para sus hijos cuando escuchó varios disparos.

En declaraciones a medios locales, relató que su esposa comenzó a gritar y que él salió de la vivienda.

El hombre aseguró que alcanzó a ver a Perez al otro lado de la calle mientras presuntamente recargaba el arma y volvía a disparar.

Perales intentó auxiliar a sus hijos y realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar.

Maliki sufrió heridas de bala en la cabeza y el torso. Fue declarado muerto esa misma noche, a las 8:49 p.m., según la Oficina del Médico Forense del condado de Bexar.

Drayvn fue trasladado para recibir atención médica, pero murió a la mañana siguiente, poco después de las 9:00 a.m.

El sospechoso huyó después del tiroteo

Tras el ataque, las autoridades indicaron que Perez abandonó el lugar mientras llamaba al 911 para informar que había disparado contra sus vecinos.

Posteriormente, habría intentado ocultarse en el patio trasero de una vivienda.

Los investigadores también localizaron un arma de fuego que, según las autoridades, había sido desechada por el sospechoso.

La policía logró localizar a Perez utilizando la señal de su teléfono celular.

El sheriff Salazar explicó que, aunque los investigadores consideran la posibilidad de que el hombre estuviera atravesando una crisis de salud mental, debido a que familiares describieron episodios previos relacionados con depresión y posibles alucinaciones.

“Había algunos problemas con él atravesando crisis de salud mental, depresión y posiblemente viendo cosas que no estaban allí”, señaló Salazar.

Esos episodios, según los familiares citados por las autoridades, nunca fueron reportados a las autoridades.

Salazar rechazó que una posible crisis de salud mental pudiera, por sí sola, eximir al sospechoso por lo ocurrido y aseguró sus acciones posteriores al tiroteo son relevantes para determinar su responsabilidad.

“Todavía tuvo la presencia de ánimo y el estado mental culpable para ocultar el arma en algún lugar y luego ocultarse él mismo”, afirmó Salazar.

“Tenían buenos valores”: el dolor del padre

Perales dijo que no sabe cómo continuará después de la tragedia.

“Ni siquiera sé cómo voy a enterrarlo. No sé cómo quiero seguir adelante. No sé qué voy a hacer”, expresó.

El padre recordó a sus hijos como jóvenes fuertes y aseguró que los educó con valores.

“Mis hijos eran fuertes. Eran luchadores. Los crié bien. Tenían buenas costumbres. Tenían buenos valores”, afirmó.

Cuando le preguntaron qué le diría al hombre acusado de matar a sus hijos, Perales inicialmente respondió que no tenía comentarios. Después agregó: “El diablo conoce mis intenciones, pero Dios conoce mi corazón”.

Una campaña de GoFundMe fue creada para ayudar a la familia con los gastos derivados de la tragedia.

Perez enfrenta cargos de homicidio capital

Tras la muerte de ambos hermanos, las autoridades anunciaron que los cargos contra Perez serían elevados para incluir dos cargos de homicidio capital.

Además, enfrenta cuatro cargos de agresión agravada con un arma mortal.

Perez permanece detenido con una fianza establecida en 2,3 millones de dólares.

La investigación continúa.

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