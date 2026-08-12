Cuándo podrá verse un nuevo eclipse solar en Estados Unidos

Seguramente, podrás contar con una mano la cantidad de eclipses que has visto en tu vida, pero es una cifra muy diferente a los que se han producido sin que hayas podido observarlos. Tras el eclipse solar que gran parte de Estados Unidos disfrutó este 12 de agosto, aunque de forma parcial, muchos ya se preguntan cuándo ocurrirá el próximo.

Pero esa no es la pregunta correcta, lo realmente válido es cuándo se producirá el próximo que realmente pueda verse en Estados Unidos, o al menos en la mayoría de estados.

La alineación entre el Sol, la Tierra y la Luna debe producirse de una manera muy precisa y, además, el lugar desde donde se observa determina qué tipo de eclipse será visible.

Según información en el sitio web oficial de la NASA, el próximo eclipse solar total visible desde los estados contiguos llegará en agosto de 2044.

Lee también: Las impresionantes imágenes del eclipse solar total que se pudo ver en Europa

Los próximos eclipses solares que podrán verse en Estados Unidos

El calendario astronómico ofrece varias oportunidades antes del 2044, aunque no todas serán iguales.

El 30 de marzo de 2033 habrá un eclipse solar total visible en Alaska, específicamente en el noroeste del estado. Será el próximo eclipse solar total que podrá observarse desde territorio estadounidense después del ocurrido en 2024.

Posteriormente, el 21 de junio de 2039, Alaska volverá a estar en el camino de un eclipse solar, esta vez de tipo anular. En este fenómeno la Luna pasa frente al Sol, pero no logra cubrirlo por completo, por lo que queda visible un brillante anillo alrededor de ella.

La espera será mayor para quienes viven en los 48 estados contiguos. El 23 de agosto de 2044 ocurrirá el próximo eclipse solar total visible desde esta parte de Estados Unidos. La franja de totalidad alcanzará Montana y Dakota del Norte.

La NASA maneja esta fecha como el próximo eclipse solar total visible desde cualquier punto de los estados contiguos.

Y hay una fecha todavía más esperada: el 12 de agosto de 2045, cuando un eclipse solar total atravesará buena parte del país, desde California hasta Florida, ofreciendo un recorrido de costa a costa.

¿Y cuándo habrá eclipses lunares?

La espera para observar la Luna eclipsada es mucho menor. De hecho, el 28 de agosto de 2026 habrá un eclipse lunar parcial visible desde amplias zonas de América, incluida Estados Unidos. NASA señala que este fenómeno será observable también desde Europa, África y otras regiones.

Después llegará un eclipse lunar penumbral el 20 de febrero de 2027, también visible desde América. Este tipo de eclipse suele ser menos evidente porque la Luna atraviesa la parte exterior de la sombra terrestre y su oscurecimiento es más sutil.

La diferencia es importante: un eclipse lunar puede observarse desde aproximadamente la mitad del planeta que está de noche, mientras que la sombra que produce un eclipse solar total sobre la superficie terrestre ocupa una franja mucho más estrecha. Visualmente, es mucho más atractivo.

Te puede interesar:

· Efectos neurológicos de un eclipse solar: lo que lo hace fascinante para el cerebro

· Eclipse solar de agosto 2026: cuál es su significado espiritual

· Qué pasará con los 3 signos más afectados por el eclipse solar de agosto 2026