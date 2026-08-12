Dos jóvenes acudieron a supuesta oferta de trabajo en Jalisco y desaparecieron

La desaparición de dos jóvenes de Acatlán de Juárez, Jalisco, mantiene en alerta a sus familias y autoridades luego de su desaparición.

De acuerdo con los primeros reportes, ambas salieron de su municipio con destino a Puerto Vallarta para atender una supuesta oferta de trabajo y desde entonces se perdió comunicación con ellas.

Se trata de Melissa Anahí Carranza Contreras, de 19 años, y Violeta Alejandra Santana Bueno, de 21, quienes fueron vistas por última vez el pasado 27 de julio.

Según sus familiares, las jóvenes aceptaron una propuesta laboral que incluía sueldo, alimentación y alojamiento.

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Después de emprender el viaje, sus familias dejaron de recibir llamadas y mensajes. Los teléfonos celulares de ambas permanecieron apagados, lo que incrementó la preocupación de sus seres queridos.

Melissa Anahí Carranza Contreras tiene 19 años. Entre sus señas particulares se encuentran un tatuaje de una tarántula en el vientre y otro de una medusa en el brazo izquierdo.

Violeta Alejandra Santana Bueno, de 21 años, tiene una cicatriz en el tabique de la nariz, un lunar en el lado izquierdo de la boca y varios tatuajes en ambos brazos.

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El posible uso de falsas ofertas de empleo como mecanismo de engaño y reclutamiento ha sido señalado en otros casos registrados en Jalisco.

Sin embargo, hasta ahora no existe información pública que permita afirmar que Melissa y Alejandra fueron víctimas de alguna organización criminal, por lo que esa posibilidad forma parte de las líneas de investigación y no de un hecho confirmado.

La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco y la Fiscalía estatal activaron acciones para tratar de localizar a las jóvenes.

Mientras tanto, sus familiares realizaron movilizaciones y llamados públicos para obtener información que permita conocer su paradero.

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