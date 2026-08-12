El Departamento de Estado crea un grupo de trabajo para acabar con el turismo de maternidad

El Departamento de Estado trabaja en estrecha colaboración con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para combatir el turismo de maternidad y proteger la integridad del sistema de inmigración estadounidense.

Para maximizar el éxito de este esfuerzo integral, el Departamento de Estado ha creado un grupo de trabajo para la prevención del turismo de maternidad.

Este grupo revisa las actividades de los titulares de visas en todo el mundo para identificar casos de turismo de maternidad, tomar medidas para revocar las visas de quienes participan en él o lo facilitan, y desmantelar las redes que se benefician de este abuso.

De acuerdo con un comunicado, el grupo de trabajo aborda el abuso analizando y conectando la información disponible en todo el Departamento y otras agencias federales, incluido el DHS.

De esta manera se está abordando el turismo de maternidad a escala global, examinando los historiales de viaje de personas de todo el mundo para poner fin a esta explotación y abuso.

“El grupo de trabajo sobre turismo de maternidad ha tomado medidas revocando más de 600 visas a ciudadanos extranjeros en todo el mundo para proteger a nuestra nación de este abuso”, añade el comunicado.

El turismo de maternidad se ha convertido en una industria con fines de lucro. Los facilitadores han convertido esta actividad en una industria lucrativa.

Estos facilitadores a veces se presentan como doulas, parteras o promotoras del bienestar, mientras anuncian abiertamente servicios de “parto en EE. UU.”, asesoría para visas y arreglos hospitalarios.

Algunos falsifican documentos médicos o instruyen a sus clientes para que oculten el verdadero propósito de su viaje y eviten pagar las facturas del hospital, con promesas de marketing en línea que les ofrecen “ciudadanía automática” y “un futuro sin fronteras”.

“Los extranjeros que abusan del sistema de visas, y quienes los ayudan a hacerlo, pueden perder su visa, su acceso y su futuro en Estados Unidos”, concluye el documento.

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