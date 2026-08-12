FAA audita a la AFAC en México, buscan mantener la Categoría 1 de seguridad aérea

México enfrenta esta semana una nueva evaluación de seguridad aérea por parte de Estados Unidos, un proceso que podría resultar clave para mantener la Categoría 1 que el país recuperó en 2023, después de permanecer más de dos años bajo una clasificación inferior. La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) realiza del 10 al 14 de agosto el Programa Internacional de Evaluación de la Seguridad Aérea (IASA) a la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).

La revisión se lleva a cabo en territorio mexicano y forma parte de los mecanismos de seguimiento establecidos en el tratado bilateral de transporte aéreo entre ambos países. El objetivo es comprobar que la autoridad mexicana mantiene los estándares de seguridad operacional establecidos por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

A diferencia de una inspección dirigida a una aerolínea, el programa IASA evalúa la capacidad de las autoridades de aviación civil para supervisar a las compañías que operan bajo su jurisdicción. La AFAC confirmó la realización de la evaluación y aseguró que mantiene su compromiso con el fortalecimiento de la seguridad operacional y el cumplimiento de las normas internacionales.

La Agencia Federal de Aviación Civil informa: pic.twitter.com/3Fk2Ok0T7M — AFAC (@AFAC_mx) August 11, 2026

La FAA revisa procesos y capacidad del personal mexicano

La evaluación estadounidense contempla ocho elementos críticos de supervisión, entre ellos la legislación aeronáutica, capacitación del personal técnico, sistemas de certificación y licencias, vigilancia de operadores y mecanismos para solucionar problemas de seguridad. De acuerdo con información difundida por fuentes internas, quienes señalaron que los primeros días de la revisión habrían revelado deficiencias relacionadas con la capacitación del personal, recursos presupuestarios y procesos de certificación del inglés utilizado en las comunicaciones aeronáuticas.

Una de las fuentes citadas describió la situación como “Vamos muy mal. Peor que la vez pasada”, mientras otra señaló presuntas carencias de personal especializado y recursos económicos. Entre los puntos bajo revisión se encuentra la capacidad de los técnicos de la AFAC para evaluar la competencia lingüística especializada conocida como Radiotelefonista Aeronáutico Restringido Internacional (RTARI), un asunto que, según las fuentes citadas, continúa representando un desafío para la autoridad mexicana.

La evaluación presencial ocurre después de una primera etapa en la que la FAA envió un cuestionario a la AFAC sobre vigilancia, seguridad aérea, investigación de accidentes y otros procedimientos.

?? *México está en proceso de evaluación aeronáutica por parte de EU: AFAC*



La Agencia Federal de Aviación Civil aseguró que refrenda su compromiso con el fortalecimiento de la seguridad operacional y con el cumplimiento permanente de los estándares internacionales que? — Contacto Periodismo Moderno?? ?? (@Revistcontacto) August 12, 2026

Perder la Categoría 1 tendría impacto en vuelos a EE.UU.

El antecedente que mantiene bajo atención al sector aéreo mexicano se remonta a mayo de 2021, cuando la FAA redujo a México de Categoría 1 a Categoría 2 tras determinar que su sistema de supervisión no cumplía con los estándares mínimos internacionales. México recuperó la Categoría 1 en septiembre de 2023, luego de un proceso de cooperación técnica entre las autoridades de ambos países para corregir las deficiencias detectadas.

Una eventual degradación nuevamente a Categoría 2 tendría consecuencias para las aerolíneas mexicanas que buscan expandir sus operaciones hacia Estados Unidos. Las compañías podrían conservar las rutas existentes, pero no abrir nuevos servicios, mientras las aerolíneas estadounidenses enfrentarían restricciones para establecer acuerdos de código compartido con operadores mexicanos.

La FAA también incrementaría el nivel de supervisión sobre las operaciones mexicanas. Por ahora, la evaluación continua y las autoridades estadounidenses deberán determinar si existen deficiencias que requieran medidas correctivas. La AFAC sostiene que el cumplimiento permanente de los estándares internacionales es fundamental para preservar la confianza en la aviación civil mexicana y mantener la conectividad aérea entre México y Estados Unidos.

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