Gobernadora de Massachusetts firma proyecto ley que legaliza el aborto tardío

Maura Healey, gobernadora de Massachusetts, firmó un proyecto de ley mediante el cual se elimina la restricción al aborto a partir de las 24 semanas de gestación, lo cual convierte a la entidad en la undécima que asume dicho posicionamiento a nivel nacional.

Luego de ser ratificado en la Cámara de Representantes estatal a finales del mes pasado por 119 votos a favor y 33 en contra, con todos los republicanos y nueve demócratas votando en contra, el proyecto de ley fue aprobado en la Legislatura y después el Senado lo aprobó por 15 votos a favor y 4 en contra.

Anteriormente, la legislación estatal permitía el aborto durante las 24 semanas de embarazo si un médico consideraba que era necesario para preservar la vida, la salud física o mental de la mujer, debido a una anomalía o diagnóstico fetal letal, o porque era improbable que el feto sobreviviera fuera del útero.

Sin embargo, gracias al proyecto de ley firmado, un aborto electivo tardío ahora podría realizarse de acuerdo al criterio profesional del médico que lo practique.

Healey y quienes respaldaron el controversial proyecto de ley al que se le ha dado luz verde, sostienen que la modificación en la ley resultaba necesaria porque los hospitales de Massachusetts cada vez más se negaban a practicar abortos en mujeres que reunían los requisitos para abortar después de las 24 semanas.

El argumento era que necesitaban una autoridad clara y precisa para reafirmar que el criterio médico correspondiente a abortos tardíos.

El embarazo de una mujer podrá interrumpirse legalmente en Massachusetts gracias al respaldo de la gobernadora Maura Healey. (Crédito: LM Otero / AP)

Durante una conferencia de prensa celebrada en el Capitolio de Massachusetts, rodeada de legisladores y activistas, la demócrata Healey expuso la razón de respaldar con su firma el ajuste mediante el que se legaliza el aborto tardío.

“Hemos escuchado muchísimas historias llenas de dolor, angustia, sufrimiento y trauma. Historias sobre los peores momentos de la vida de una persona, de la vida de una pareja”, indicó estableciendo que el proyecto entrará en vigor en 90 días, pues su administración está comprometida a brindarle a sus residentes acceso a la atención médica, esto al margen de lo que puedan señalar “el presidente Donald Trump, los republicanos en el Congreso o la Corte Suprema”.

A través de un comunicado, Marjorie Dannenfelser, presidenta de la organización provida SBA Pro-Life America, estalló en contra de la gobernadora de Massachusetts.

“Debería resultar indignante que decenas de miles de estadounidenses no nacidos sean brutalmente desmembrados miembro por miembro cada año. Lamentablemente, esa cifra no hará más que aumentar con la aprobación por parte de la gobernadora Healey del proyecto de ley que permite el aborto hasta el nacimiento”, escribió.

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