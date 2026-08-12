Hombre mató a su esposa y a su hijo antes de quitarse la vida en una guardería de Minnesota

Tres personas, entre ellas un niño, fueron encontradas muertas este miércoles en una guardería de Hopkins, Minnesota, en un hecho que las autoridades investigan como un aparente homicidio-suicidio.

La policía acudió alrededor de las 9:00 a. m. a una vivienda ubicada en la cuadra 200 de Tyler Avenue North, donde funciona Brown Bear Childcare, después de recibir un reporte sobre un posible apuñalamiento.

Al llegar, los agentes encontraron los cuerpos de dos adultos y un niño. De acuerdo con el jefe de la Policía de Hopkins, Brent Johnson, las víctimas adultas serían los propietarios del centro de cuidado infantil y el menor sería hijo de ambos.

Las autoridades creen que el hombre habría matado a su esposa y al niño antes de quitarse la vida. La identidad de las víctimas no había sido divulgada al momento de los primeros reportes.

Johnson calificó el caso como una situación “horrible” y “trágica” para la comunidad.

“No hay peor escenario que dejar a tu hijo en un lugar que crees seguro y recibir esa llamada”, dijo el jefe policial durante una conferencia de prensa.

Otros seis niños estaban dentro de la vivienda

Uno de los aspectos que más ha impactado a las autoridades es que el presunto homicidio-suicidio ocurrió mientras había otros niños dentro del centro de cuidado.

En total, había siete menores en la guardería. El niño que murió sería uno de ellos, mientras que los otros seis fueron evacuados sin resultar heridos.

Todos fueron posteriormente reunidos con sus respectivos padres.

Johnson explicó que se trataba de niños “muy, muy pequeños”. Algunos padres llegaron al lugar para recogerlos después de que se conoció la emergencia.

De acuerdo con las autoridades, uno de los padres habría llegado precisamente al centro para dejar a sus hijos cuando se desarrollaba el incidente. El jefe policial señaló que, aparentemente, esa persona pudo haber presenciado parte de lo ocurrido.

La presencia de los menores llevó a una importante movilización policial en la zona.

La policía investiga qué ocurrió

Los investigadores todavía intentan determinar con precisión cómo ocurrieron las muertes y qué arma fue utilizada.

La policía indicó que no existe una amenaza para la comunidad y que considera el caso un incidente doméstico aislado.

Por ahora, tampoco se ha establecido públicamente el motivo del presunto homicidio-suicidio.

Las autoridades mantienen acordonada la zona mientras continúan las investigaciones en la vivienda donde funcionaba la guardería.

El centro era descrito públicamente como una guardería residencial con licencia destinada al cuidado y aprendizaje de niños pequeños. Según su perfil en redes sociales, contaba con unos 1.800 pies cuadrados de espacio dedicado al juego.

Una comunidad conmocionada

Hopkins, una ciudad de aproximadamente 20,000 habitantes situada a unas 10 millas al oeste de Minneapolis, quedó conmocionada por el hecho.

El alcalde Patrick Hanlon aseguró que la comunidad se encuentra “reaccionando” ante una tragedia que, según dijo, resulta especialmente difícil de asimilar en una localidad pequeña donde muchas personas se conocen entre sí.

“No hay desconocidos en esta comunidad, así que todos estamos conmocionados por esta información”, afirmó Hanlon durante la conferencia de prensa.

El alcalde también señaló que las autoridades locales estaban trabajando para apoyar a las familias afectadas.

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, ofreció igualmente asistencia a Hopkins y expresó su solidaridad con las familias y la comunidad.

“Nuestros corazones y nuestras oraciones están con la gente de Hopkins y con cualquier familia que haya sido afectada”, afirmó Frey.

La investigación permanece abierta mientras las autoridades intentan reconstruir las circunstancias que llevaron a la muerte de las tres personas dentro de la guardería.

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