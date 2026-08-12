Horóscopo de hoy de El Niño Prodigio 12 agosto de 2026
El Niño Prodigio nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo del 12 agosto de 2026. Chequea lo que deparan los astros para ti
El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 12 de agosto de 2026.
Aries
03/21 – 04/19
Vibrarás con alegría y expresarás tu esencia. Será un momento ideal para canalizar tu vitalidad mediante juegos, deportes o actividades recreativas. Tus hijos o ahijados te brindarán grandes enseñanzas y despertarás tu lado más lúdico y generoso. ¡Es tiempo de mostrar tu grandeza!
Tauro
04/20 – 05/20
Sentirás que tus vínculos familiares cobran mayor importancia y buscarás acercarte a quienes comparten tus raíces. Podrías retomar el diálogo con parientes a quienes hace tiempo no ves, reviviendo anécdotas y recuerdos. Exprésales tu cariño con gestos y palabras generosas.
Géminis
05/21 – 06/20
Hoy será una excelente jornada para realizar un viaje recreativo, lucirte como orador o destacar en el ámbito de los estudios. Estarás muy predispuesto para comunicar tus ideas. Anímate a compartir tus distintos puntos de vista, porque encontrarás crecimiento y nuevas oportunidades.
Cáncer
06/21 – 07/20
Hoy tu mente estará enfocada en el aspecto financiero. Si buscas aumentar tus ingresos, será momento para abrirte a nuevas posibilidades. Podrían favorecerte las transacciones, especialmente aquellas vinculadas con mercados externos. Aprovecha esta energía para expandir tus recursos.
Leo
07/21 – 08/21
Hoy sentirás una energía expansiva que despertará tu curiosidad y tus deseos de compartir lo que sabes. Aprovecha este impulso para transmitir tus ideas y enriquecer a otros con tu experiencia. Permítete mostrar tu autenticidad y abrir caminos desde tu creatividad, confianza y singularidad.
Virgo
08/22 – 09/22
Evita los lugares demasiado concurridos, porque el verdadero viaje ahora será hacia tu mundo interior. Dedica tiempo a reflexionar, conocerte y escuchar tu sabiduría. Las experiencias iluminan tu camino, por eso busca dentro de ti las respuestas y conecta con ese maestro interior que te guía.
Libra
09/23 – 10/22
Las oportunidades de diversión y encuentro se multiplicarán. No te límites a una sola propuesta: este es un momento para explorar nuevas experiencias. El contacto con grupos y círculos de personas renovará tu entusiasmo, abrirá nuevas puertas y devolverá vitalidad a tus proyectos.
Escorpio
10/23 – 11/22
Estarás en el centro de la escena, recibiendo reconocimiento y bajo la mirada de los demás. Si buscas trabajo, será un buen momento para mostrar tu trayectoria y promocionarte. Tu capacidad para comunicar transmitirá confianza. Prepárate para alcanzar un logro que te llenará de satisfacción.
Sagitario
11/23 – 12/20
Un impulso renovador de energía positiva te llevará a conectar con personas sabias que aportarán enseñanzas valiosas. Será un momento ideal para estudiar y aprender otros idiomas. Además, un viaje podría devolverte una sensación de entusiasmo y conexión con tu verdadera esencia.
Capricornio
12/21 – 01/19
Tu instinto y capacidad de percepción estarán potenciadas, ayudándote a comprender misterios importantes de tu vida. Encontrarás caminos de sanación, renovación y transformación personal. También podrías recibir beneficios económicos a través de una herencia o por la buena fortuna.
Acuario
01/20 – 02/18
Te rodearás de personas alegres y generosas, que llegarán con una actitud abierta y dispuestas a compartir su experiencia. La comunicación será fundamental para fortalecer estos encuentros. Escucha con atención y recibe con gratitud las enseñanzas y la inspiración que otros tienen para ti.
Piscis
02/19 – 03/20
Se anuncian movimientos favorables en tu entorno laboral, como una posible reubicación, traslado o nuevas dinámicas de trabajo que facilitarán tu crecimiento. Si las tareas aumentan, no dudes en pedir ayuda. Será un período ideal para fortalecer el compañerismo.