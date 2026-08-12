Horóscopo de hoy para Géminis del 12 agosto de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Géminis. Conoce las predicciones astrológicas del 12 agosto de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Géminis

(05/21 – 06/20)

Hoy será una excelente jornada para realizar un viaje recreativo, lucirte como orador o destacar en el ámbito de los estudios. Estarás muy predispuesto para comunicar tus ideas. Anímate a compartir tus distintos puntos de vista, porque encontrarás crecimiento y nuevas oportunidades.

Horóscopo de amor para Géminis

Tu persona amada se siente especialmente atraída hacia ti, eres su foco de atención. Tú les proporcionas una influencia tranquilizadora y te ven como un confidente y un claro comunicador. Si estas soltero, trata de reconectarte con amigos existentes, aquellos que más te importan, olvida cualquier desacuerdo que hayan tenido en el pasado.

Horóscopo de dinero para Géminis

Si quieres invertir tus ahorros en algo nuevo, es el momento de hacerlo. Las personas son honestas y abiertas, asi que puedes confiar hasta en tu asesor bancario. El manejara tu efectivo con cuidado, no solo pensando en su propia ganancia. Si estás pensando invertir en algo más tangible, no dudes en pedir ayuda a otros. Si decides no hacerlo, no habrá consecuencias adversas.

Horóscopo de sexo paraGéminis

Tu actitud sexual abierta te convierte en un genuino Dios del amor. Pero eso no es suficiente para ti, a ti te apetecen más aventuras sexuales, tal vez un trío. Hablalo con tu pareja, podría acceder o deleitarse en una noche de búsqueda de algún probable candidato. Si no le gusta la idea, no la fuerces, presentalo de una forma más diplomática.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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