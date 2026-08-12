Nancy Pelosi negó estar enterada del declive de Joe Biden previo a su campaña para reelegirse

Nancy Pelosi, expresidenta de la Cámara de Representantes, afirmó que no estaba enterada del declive que experimentaba el mandatario Joe Biden rumbo a las elecciones en busca de una hipotética reelección en 2024 y considera una irresponsabilidad de quienes lo sabían haberle permitido continuar adelante.

La cerrazón del equipo que rodeaba al entonces jefe de la nación imperó sobre la realidad y las consecuencias fueron devastadoras para sus aspiraciones políticas.

Mientras la mayoría de los analistas políticos advertían sobre el riesgo que implicaba sentar a Joe Biden frente a Donald Trump para intercambiar su visión sobre el país en un debate, en la Casa Blanca ningún miembro del gabinete del demócrata se atrevió a sugerirle no hacerlo.

De esa manera, la noche del 27 de junio de 2024, terminó siendo uno de los momentos más oscuros para la vida de Biden, pues ante la presión de su adversario llegó un momento en que parecía estar balbuceando con la mirada hacia abajo, algo por demás sorpresivo para millones de estadounidenses.

De ahí en adelante sólo hubo un candidato presidencial, pues el 21 de julio el presidente puso fin a su campaña en medio de la presión de sus propios compañeros en el Partido Demócrata exigiéndole ceder su lugar a otro aspirante con mayor fuerza.

Aunque en su momento se mencionó a Nancy Pelosi como orquestadora de un movimiento anti Biden, en declaraciones emitidas al portal Politico, lo descartó rotundamente, pues sostiene no haberse dado cuenta de su vulnerabilidad.

“No lo sabía, pero creo que quienes sí lo sabían deberían haber actuado en consecuencia, sea lo que sea que eso signifique. Había un miembro del personal que decía que la familia lo sabía, la familia decía que el personal lo sabía, no lo sé”, expuso.

La carrera política de Joe Biden se precipitó después de su deficiente desempeño en el debate presidencial ante Donald Trump, en junio 2024. (Crédito: Gerald Herbert / AP)

Acto seguido, la poderosa demócrata que en enero próximo dejará de fungir como congresista después de cuatro décadas, mencionó que el círculo cercano al presidente actuó de manera indebida al ocultar lo que le estaba ocurriendo.

De hecho, Pelosi aseguró haber sostenido una reunión a solas con Biden sugiriéndole someterse a una prueba para corroborar su fortaleza y hacer públicos los resultados, lo cual descartó.

“Solo le dije al presidente Biden: ‘He venido a cuestionar las encuestas que usted maneja y cómo se está llevando a cabo su campaña’. No le pedí que no se presentara ni nada por el estilo.

Éramos solo nosotros dos, excepto cuando puso a alguien al teléfono para hablar sobre las encuestas. Así que, lo que la gente dijo al respecto no provino de mí, o tal vez provino de alguien de su personal, pero ninguno de sus empleados estaba realmente en la sala”, rememoró.

A pesar de lo expuesto por la experimentada demócrata, Joe Biden recurrentemente señala que, de haber continuado con su campaña en marcha pudo haber derrotado a su rival en la boleta electoral.

Sigue leyendo:

• Jill Biden revela su decepción por Nancy Pelosi tras haberle dado la espalda al presidente

• Nancy Pelosi reconoce sentirse incómoda por haber sido apodada como “La Madrina”

• Nancy Pelosi afirma que el Partido Republicano se ha convertido en una secta