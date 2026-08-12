Samsung lo confirma: el Galaxy S23 actualizará a One UI 9 con Android 17, pero será su gran despedida

Los dueños de un Galaxy S23, Galaxy S23+ o Galaxy S23 Ultra acaban de recibir una noticia un tanto agridulce. Samsung ha confirmado que toda la familia lanzada en 2023 recibirá One UI 9.0 basada en Android 17, una actualización cargada de novedades que, sin embargo, marca el final de una era para estos dispositivos. Y es que esta será la última gran actualización de sistema operativo que verán en su vida útil.

Que no cunda el pánico, porque el anuncio en realidad es motivo de celebración. Con esta entrega, Samsung cumple a rajatabla su promesa de 4 grandes actualizaciones de Android que hizo cuando presentó los equipos en febrero de 2023. Los Galaxy S23 llegaron al mercado con Android 13 bajo One UI 5.1, y desde entonces han ido saltando por Android 14, Android 15, Android 16 y ahora Android 17. Cuenta completa y compromiso sellado.

One UI 9 y Android 17 llegan a todo el Galaxy S23

La confirmación de Samsung abarca todas las variantes de la familia, incluido el tope de gama. Da igual que tengas el modelo estándar, el Plus o el potente Galaxy S23 Ultra, porque los tres entrarán en el ciclo de actualización a One UI 9.0. El despliegue ya está en marcha tras la fase beta que se gestionó a través de la app Samsung Members, y la versión estable se irá liberando de forma escalonada por regiones.

¿Y qué trae esta versión? Android 17 apuesta fuerte por la inteligencia artificial, con mejoras en el asistente del sistema, una gestión más inteligente de la batería y un rediseño visual que se nota desde la pantalla de bloqueo. One UI 9.0 suma su propia capa de personalización con nuevas animaciones, widgets rediseñados y funciones Galaxy AI que hasta ahora eran casi exclusivas de las generaciones más recientes. Para un teléfono con más de tres años a sus espaldas, es una inyección de juventud considerable.

Si quieres comprobar si ya te llegó, el camino es sencillo. Entra en Ajustes, busca la sección de Actualización de software y pulsa en Descargar e instalar. Si todavía no aparece, paciencia, porque Samsung suele repartir el paquete por oleadas durante varias semanas.

El último baile del Galaxy S23

Aquí viene la parte que hay que asimilar. Una vez que tu Galaxy S23 complete la instalación de One UI 9.0, se acabaron las grandes actualizaciones de Android. El dispositivo no dará el salto a futuras versiones del sistema, y su ciclo de novedades importantes quedará cerrado de forma oficial.

Eso sí, el teléfono no queda abandonado a su suerte. Samsung seguirá enviando pequeños parches de seguridad periódicos durante aproximadamente un año más, lo que sitúa el cierre real del soporte hacia enero de 2028. Estos paquetes corregirán vulnerabilidades y mantendrán el equipo protegido frente a amenazas, así que podrás seguir usándolo con total tranquilidad. Lo que cambia es que ya no recibirá funciones nuevas ni rediseños de la interfaz.

En el fondo, es un desenlace bastante digno. Son pocos los fabricantes de Android que en 2023 se atrevían a garantizar cuatro generaciones de sistema, y Samsung no solo lo prometió sino que lo está cumpliendo al pie de la letra. El Galaxy S23 se retira por la puerta grande, actualizado hasta el final.

El Galaxy S24 juega en otra liga con 7 años de soporte

Mientras el S23 dice adiós, la familia que le sucedió disfruta de un horizonte muchísimo más amplio. Los Galaxy S24, S24+ y S24 Ultra fueron los primeros móviles de Samsung con una promesa de 7 generaciones de actualizaciones del sistema operativo y 7 años de parches de seguridad, una política que la marca anunció en su presentación de enero de 2024 y que después extendió a los Galaxy S25 y a sus plegables más recientes.

En la práctica, esto significa que un Galaxy S24 comprado en su lanzamiento seguirá recibiendo versiones nuevas de Android hasta el año 2031. Es un salto generacional enorme frente a las cuatro actualizaciones del S23, y una de las razones por las que la serie S24 sigue siendo una compra tan tentadora incluso hoy. El Galaxy S24 FE también está incluido en ese club de los siete años, así que el soporte largo no es exclusivo de los modelos más caros.

La moraleja final es positiva en todos los frentes. Si tienes un Galaxy S23, disfruta de One UI 9.0 porque tu móvil sigue vivo, protegido y con las pilas bien puestas. Y si estás pensando en renovar, ya sabes que las nuevas generaciones de Samsung vienen con una promesa de longevidad que hace apenas unos años parecía ciencia ficción.

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