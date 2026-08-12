Sin abogado ante la deportación, inmigrantes dependen de voluntarios en California

En una mañana de audiencias en Sacramento, la abogada Kamalpreet Chohan revisó una lista con 57 nombres. Todos debían presentarse ante un juez de inmigración y ninguno tenía representación. “Ninguna de estas personas está representada”, dijo, según The Associated Press.

La escena resume uno de los mayores obstáculos para quienes enfrentan un proceso de deportación en California: llegar a la corte sin abogado en un sistema complejo.

Un abogado puede marcar la diferencia

En los tribunales de inmigración no existe el derecho a un abogado pagado por el gobierno. Quien no puede pagar, uno debe buscar ayuda gratuita de organizaciones que suelen tener listas de espera.

De acuerdo con un análisis del Vera Institute of Justice citado por la agencia antes citada, alrededor de 3.2 millones de casos de deportación están pendientes y 52% de las personas involucradas no tiene abogado.

La diferencia en los resultados también es significativa. Un estudio del Congressional Research Service de 2024 encontró que 19% de quienes no tenían abogado consiguió asilo u otra vía para permanecer en Estados Unidos, frente a 47% de quienes sí tuvieron representación.

“Contar con un abogado es fundamental para poder desenvolverse con éxito dentro del sistema”, señaló Adriel Orozco, del American Immigration Council, citado por AP.

Un programa busca llenar el vacío

En Sacramento, Chohan coordina el programa Attorney of the Day, del California Immigration Project, que lleva abogados voluntarios a la corte para orientar a personas que llegan sin representación.

La ayuda no significa que cada inmigrante reciba un abogado para llevar todo su caso. Los voluntarios revisan documentos, explican los siguientes pasos y señalan errores que podrían complicar una solicitud de asilo.

El riesgo no es solamente jurídico. Chohan relató casos de personas que pagaron a supuestos abogados y terminaron estafadas. Uno de los hombres entrevistados por la agencia dijo haber pagado $4,500 a un abogado que, según su relato, no hizo nada por su caso.

El contexto añade presión; Chohan ha visto arrestos de ICE en los pasillos de la corte y el aumento de audiencias masivas para reducir el rezago. En febrero, autoridades estatales señalaron que más de 35 personas habían sido arrestadas en la corte de Sacramento durante el verano anterior.

Para quienes enfrentan una deportación, presentarse a las audiencias sigue siendo crucial, pero hacerlo sin abogado de inmigración puede dejar a una persona frente a un proceso difícil de entender.

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