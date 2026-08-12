Turista muere al caer de una cascada en Oregón tras ingresar a un área cerrada para tomarse fotos

Un joven turista de Kentucky murió tras caer aproximadamente 177 pies (54 metros) desde la cima de una cascada en un parque estatal de Oregon, luego de ingresar a un área que permanecía cerrada para los visitantes, según las autoridades.

Zachary Nicolas Mertens, de 20 años, de Burlington, Kentucky, falleció la noche del lunes después de caer desde la parte superior de South Falls, una de las principales atracciones de Silver Falls State Park, en el condado de Marion.

La Policía Estatal de Oregon informó que Mertens había cruzado hacia una zona restringida para tomarse fotografías cuando ocurrió el accidente.

De acuerdo con las autoridades, el joven resbaló y cayó al agua desde la parte superior de la cascada.

Personal del parque intentó rescatarlo después de la caída, pero Mertens murió antes de que pudieran auxiliarlo. Posteriormente, un equipo especializado de búsqueda y rescate fue enviado hasta la base de la cascada para recuperar su cuerpo.

La investigación sobre las circunstancias exactas del accidente continúa.

Mertens era jugador de baloncesto

La muerte de Mertens también ha generado conmoción en Kentucky, donde era conocido por su trayectoria como jugador de baloncesto.

El joven había formado parte del equipo de baloncesto de Bellevue High School, en Bellevue, Kentucky, y posteriormente jugó para el club Moss Elite.

Fotografías publicadas en redes sociales por Mertens y por su madre mostraban al joven en diferentes momentos de su carrera deportiva, tanto en la cancha como junto a trofeos obtenidos durante su trayectoria.

Mertens era hijo de Jason y Alicia Mertens y tenía un hermano mayor, RJ Mertens, de 24 años.

South Falls es una de las principales atracciones del parque

Silver Falls State Park se encuentra aproximadamente a 50 millas al sur de Portland y a unas 20 millas al este de Salem, la capital de Oregon.

South Falls es considerada una de las principales atracciones del parque y es conocida por su altura y por el sendero que permite a los visitantes caminar incluso detrás de la caída de agua.

El parque también cuenta con áreas para acampar, espacios para vehículos recreativos y cabañas destinadas a los visitantes.

No está claro si Mertens se encontraba hospedado dentro del parque al momento del accidente.

Las autoridades no han proporcionado por ahora más detalles sobre las circunstancias que llevaron al joven a ingresar al área cerrada ni han informado si había otras personas con él cuando ocurrió la caída.

La Policía Estatal de Oregon mantiene abierta la investigación.

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