Video: Sacerdote de Sinaloa tuvo que interrumpir la misa debido a una balacera afuera de la iglesia

Una misa en la Parroquia de Nuestra Señora de Fátima, en Los Mochis, fue interrumpida luego de que se registrara un enfrentamiento entre elementos de la Guardia Nacional y civiles armados en las inmediaciones del lugar.

Las detonaciones provocaron momentos de tensión entre los feligreses. De acuerdo con reportes publicados por medios como El Universal, el sacerdote Joel Valdez Villegas interrumpió la ceremonia y pidió a los asistentes permanecer dentro del templo, cerrar las puertas y mantener la calma.

“Están tirando balazos”, se escucha en un video difundido en redes sociales. Ante la situación, el sacerdote pidió a quienes se encontraban afuera ingresar al recinto y solicitó guardar silencio para determinar si las detonaciones habían cesado.

Mientras ocurría el intercambio de disparos, los asistentes a la misa permanecieron dentro de la parroquia. El padre Joel Valdez trató de tranquilizar a los feligreses y les pidió respirar profundamente y evitar salir del templo hasta que la situación fuera segura.

"Están tirando balazos"



Balacera interrumpe una misa en Los Mochis, Sinaloa, durante un enfrentamiento entre la Guardia Nacional y hombres armados



El sacerdote pidió a los feligreses cerrar las puertas y no salir pic.twitter.com/AIJWSRhgHX — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) August 10, 2026

El episodio quedó registrado en video y posteriormente fue difundido en redes sociales, mostrando el momento de incertidumbre que vivieron quienes se encontraban en la ceremonia religiosa.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que elementos de la Guardia Nacional fueron agredidos por civiles armados. El incidente derivó en una persecución por distintas calles de Los Mochis, durante la cual se registró un intercambio de disparos.

De acuerdo con SDP Noticias, los elementos de seguridad perseguían una camioneta Chevrolet Tahoe. La persecución concluyó cuando la unidad se impactó contra un árbol.

Las autoridades detuvieron a ocho personas y decomisaron armas de fuego y otros objetos. Cuatro de los detenidos resultaron lesionados: tres por el impacto de la camioneta y uno por heridas de bala.

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