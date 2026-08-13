Andrea Béjar, entre el rock, los boleros y el folk

Andrea Béjar siempre lo supo: la escuela no era una de sus pasiones. Lo que en verdad la hacía sentirse viva y la llenaba de emoción era la música. En parte, sus padres y su abuela fueron los responsables; su papá escuchaba mucho rock de los ochentas y su abuela a clásicos como Pedro Infante y Agustín Lara.

“Creo que [también] le debo mucho de mi gusto musical a mi hermana”, dijo. “Todo lo que ella escuchaba yo también lo quería escuchar”.

Por esa influencia conoció a Natalia Lafourcade, uno de los más grandes referentes de esta cantante mexicana de 25 años que está comenzando su carrera y que se perfila como una de las grandes promesas de la música folk e indie.

Pero así como rechazaba la escuela tradicional, destacó en el aspecto artístico. Estudió guitarra y piano, tomó clases de canto y bailó hip hop por ocho años. Cuando llegó el momento de estudiar una carrera, se inscribió en la Universidad de Drexel, en Filadelfia, donde cursó dos años y medio de la carrera de Industria musical con especialización en producción.

Sin embargo, Andrea ya estaba haciendo sus pinitos en sus redes sociales, sobre todo con covers. Todo cambió cuando un día subió la canción “Despierto”, el primer tema que ella misma compuso. La canción se hizo viral y no solo logró hacer despegar la carrera de Andrea, sino que la impulsó a continuar escribiendo sus propias composiciones, algo que no estaba en sus planes.

“Después de eso empecé a hacer más canciones en español, y también en inglés”, dijo.

Y es que, aunque Andrea nació en Ciudad de México, sus padres vivieron gran parte de la vida de la artista en Estados Unidos por cuestiones de trabajo. Ellos ya viven de nuevo en su país, pero Andrea estableció su residencia en Los Ángeles desde hace un par de años.

Es por eso que para ella es fácil pasearse entre los dos idiomas que domina, y así es como está plasmado en su álbum debut “In Bloom”, que saldrá al mercado el 2 de octubre. A la fecha ha estrenado los sencillos “Delicately”, “Petrichor” y “Te vas a arrepentir (Don’t Hurt Him)”; este último escrito en colaboración con el artista mexicano Arath Herce. El disco incluye doce canciones, de las cuales tres son en español.

Antes de esta producción, Andrea editó dos EPs, “Stained Glass”, en 2024, y “Love Again”, en 2025. De este último destacó “Tu fantasma”, uno de los temas que también le dieron visibilidad y en parte responsable de ponerla en el ojo de intérpretes como Kevin Kaarl e Iván Cornejo, quienes la invitaron como telonera en sus recientes giras.

En septiembre, Andrea participará en el AmericanaFest, un evento de música y conferencia de la industria que se celebra cada año en Nashville, Tennessee. Ahí se reúnen artistas, profesionales de la industria y fans para celebrar la música de raíces estadounidenses, que abarca géneros como el folk, el country y el blues.

A Andrea le encanta “la onda folk”, y es común verla en sus redes sociales cantando sola con su guitarra acústica. Es un instrumento que se usa mucho en este tipo de música pero también en los boleros, con los que ella creció.

“Y así es como le voy mezclando a mis canciones”, dijo. “Robando cosas de aquí y de allá”.