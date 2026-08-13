EE.UU. lanza grupo multinacional de drones de ataque ante guerra con Irán

Estados Unidos amplió su estrategia de guerra con drones con la creación de su primer grupo multinacional de ataque, una fuerza que operará junto con países aliados en Oriente Medio y Asia mientras continúa el conflicto con Irán.

Por ello, el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) anunció este jueves la creación de Task Force Falcon Strike, una unidad que integrará sistemas no tripulados capaces de operar desde el aire, la superficie del mar y el entorno submarino.

La nueva fuerza empleará drones de ataque unidireccionales bajo el mando de militares estadounidenses y de países socios. CENTCOM indicó que está invitando a naciones de las 21 que forman parte de su área de responsabilidad, aunque todavía no ha informado cuáles aceptaron incorporarse.

“Task Force Falcon Strike ampliará el éxito de Scorpion Strike dada la tremenda innovación que está ocurriendo entre nuestros aliados y socios regionales”, declaró el almirante Brad Cooper, comandante de CENTCOM.

El anuncio representa un nuevo paso en la integración de sistemas no tripulados en las operaciones militares estadounidenses. La creación de Falcon Strike ocurre nueve meses después del lanzamiento de Task Force Scorpion Strike, el primer grupo del Ejército de Estados Unidos dedicado a drones de ataque en Oriente Medio.

CENTCOM destacó algunos de los primeros usos operativos de estas tecnologías. Entre ellos, señaló el empleo en combate de drones marítimos y el primer lanzamiento de un dron de ataque aéreo desde un buque de guerra de la Marina estadounidense, ocurrido en diciembre.

En julio, fuerzas estadounidenses utilizaron por primera vez en combate drones marítimos para atacar un centro iraní de mantenimiento de submarinos y barcos, de acuerdo con el comando militar.

La incorporación de plataformas aéreas, de superficie y submarinas refleja el interés de Washington por ampliar el uso de sistemas no tripulados más allá de los drones aéreos tradicionales. El objetivo es contar con plataformas capaces de realizar ataques y otras misiones sin exponer directamente a soldados y tripulaciones.

El comandante de CENTCOM sostuvo que la cooperación con los aliados permitirá acelerar esa transformación.

“El Ejército de Estados Unidos cuenta con sólidas alianzas y amigos en la región. Somos colectivamente más fuertes cuando integramos y desplegamos nuevas capacidades juntos”, afirmó Cooper.

EE.UU. busca producir más drones

La creación de Falcon Strike forma parte de una estrategia estadounidense más amplia para incrementar la disponibilidad de drones de bajo costo.

El Departamento de Defensa de Estados Unidos anunció en febrero el objetivo de adquirir 300,000 drones para 2027, con un costo estimado de entre $2,300 y $5,000 dólares por unidad. La iniciativa busca incrementar rápidamente el número de sistemas no tripulados disponibles para las fuerzas estadounidenses.

Así, la expansión de estas tecnologías ocurre mientras Estados Unidos enfrenta además la presión de mantener suficientes reservas de armamento convencional para sus operaciones. Trump reconoció recientemente que existen problemas de disponibilidad con algunos tipos de armas, aunque aseguró que el país cuenta con municiones suficientes para continuar la guerra con Irán.

En este contexto, los drones ofrecen una alternativa que combina capacidad ofensiva, menor exposición de personal y, en algunos casos, costos considerablemente inferiores a los de los sistemas de armas convencionales.

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