EE.UU. reanudó completamente sus actividades comerciales en Michoacán tras mejorar la seguridad en la región

Estados Unidos reanudó este jueves la totalidad de sus actividades oficiales en Michoacán, incluidas las inspecciones necesarias para la exportación de aguacate hacia ese país, informó el embajador estadounidense en México, Ronald Johnson.

La decisión se tomó después de que el gobierno de Estados Unidos evaluara las condiciones de seguridad en la entidad y las medidas implementadas por las autoridades mexicanas para proteger a su personal.

Johnson destacó que la coordinación entre ambos gobiernos permitió restablecer las operaciones que habían sido suspendidas a principios de agosto.

Con la reanudación de las inspecciones fitosanitarias, las exportaciones de aguacate producido en Michoacán hacia el mercado estadounidense pueden retomarse de manera total.

La Cooperación entre los Estados Unidos y México da Resultados: Reanudación Total de las Actividades del Gobierno de los EE. UU. en Michoacánhttps://t.co/pX2CQMDJYr pic.twitter.com/i2Xa58f3fG — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) August 13, 2026

La entidad es el principal productor de aguacate de México y uno de los principales proveedores del mercado de Estados Unidos, por lo que la suspensión había generado preocupación entre productores, empacadores y exportadores.

Johnson reconoció las acciones emprendidas por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, así como la participación de las autoridades de seguridad, Defensa y Agricultura.

El diplomático señaló que la cooperación bilateral permitió generar condiciones para proteger a los inspectores estadounidenses y mantener las cadenas de suministro de alimentos.

La suspensión de actividades había comenzado el 5 de agosto, luego de que Estados Unidos identificara una amenaza contra sus intereses y retirara temporalmente a sus inspectores encargados de verificar los embarques de aguacate.

Posteriormente, se establecieron medidas de seguridad adicionales y se inició una reapertura gradual en zonas productoras antes de llegar a la reanudación total anunciada este jueves.

Sin embargo, la normalización de las actividades oficiales y de las inspecciones de aguacate no significa que Estados Unidos haya levantado su advertencia de viaje para Michoacán.

La entidad continúa bajo una alerta de seguridad de nivel 4, que recomienda a ciudadanos estadounidenses no viajar al estado. El reinicio de las operaciones representa un alivio para el sector aguacatero michoacano y para el comercio bilateral, aunque la permanencia de la alerta de viaje refleja que las condiciones de seguridad continúan bajo vigilancia de las autoridades estadounidenses.

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