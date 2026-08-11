México captura a “El X1”, líder criminal acusado de extorsionar a productores aguacateros en Michoacán

Autoridades federales detuvieron a 12 personas durante un operativo contra una presunta red dedicada a la extorsión de productores, comerciantes, transportistas y empacadoras de aguacate en Michoacán.

Entre los detenidos se encuentra Cristian Maximiliano “N”, alias “El X1”, a quien las autoridades señalan como integrante de una célula de Los Caballeros Templarios. La detención fue informada por Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

De acuerdo con la información oficial, el operativo se llevó a cabo mediante 11 órdenes de cateo simultáneas en los municipios de Uruapan y Ziracuaretiro, como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión.

Las investigaciones, realizadas con información del Centro Nacional de Inteligencia, apuntaban a grupos que presuntamente afectaban a productores, comerciantes, transportistas y empacadoras relacionadas principalmente con los sectores aguacatero, ganadero y cárnico.

En el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, implementada por instrucciones de la Presidenta @Claudiashein, se desarrollaron investigaciones contra grupos dedicados a extorsionar a productores, comerciantes, transportistas y empacadoras de los sectores aguacatero,? pic.twitter.com/DJ4zv8JGLx — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) August 11, 2026

Durante las acciones fueron incautadas seis armas de fuego, vehículos, un inhibidor de señal, equipo táctico, narcóticos y dinero en efectivo, objetos que quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con las investigaciones.

García Harfuch destacó que las acciones buscan combatir a grupos que amenazan a familias y pretenden obtener recursos mediante la extorsión a personas dedicadas a actividades productivas y comerciales.

“Quienes amenazan a las familias y pretenden enriquecerse a costa del trabajo de productores, comerciantes y transportistas serán investigados, detenidos y llevados ante la justicia”, señaló el funcionario.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Fiscalía General de la República.

Refuerzan seguridad para productores de aguacate

La detención ocurre en un contexto de reforzamiento de la seguridad en las zonas productoras de aguacate de Michoacán.

Autoridades federales informaron sobre un despliegue de elementos militares y de la Guardia Nacional para proteger a productores y personal de inspección.

El plan contempla 870 militares en poblaciones donde se concentra la actividad aguacatera, además de 228 elementos de la Guardia Nacional para vigilancia en distintos tramos carreteros.

Las autoridades señalaron que estas medidas forman parte de las acciones emprendidas para garantizar la seguridad de productores y transportistas y enfrentar las condiciones de violencia y extorsión que afectan a la actividad económica de la entidad.

Sigue leyendo:

– México refuerza seguridad para inspectores de EE.UU. y productores de aguacate.

– Cinco cárteles disputan el control de la producción de limón y aguacate en Michoacán.