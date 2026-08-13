Horóscopo de hoy para Acuario del 13 agosto de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Acuario. Conoce las predicciones astrológicas del 13 agosto de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

portada_horoscopo_acuario
Avatar de La Opinión

Por  La Opinión

Acuario

(01/20 – 02/18)

El Eclipse despertará en ti el deseo de vivir un amor auténtico e intenso. Si estás en pareja, la relación recuperará la chispa y volverá a emocionarte. Si estás soltero, mantén los ojos bien abiertos: la persona que buscas podría estar mucho más cerca de lo que imaginas.

Horóscopo de amor para Acuario

Si sientes que algo le falta a tu vida, tal vez hayas sufrido recientemente algún tipo de retroceso en tu vida amorosa, no estarás en el mejor humor para acercarte a los demás. Trata de lograr diferentes grados de compostura y auto confianza y de acuerdo a como tu veas las cosas ajústate en una manera más natural.

Horóscopo de dinero para Acuario

Estas muy absorbido contigo mismo como para conducir un negocio exitoso. Evita los tratos complicados o las inversiones riesgosas, ya que pueden revertirse. Reduce tus gastos a lo necesario. No es útil poner resistencia, porque recuperarás tus instintos para hacer dinero con el tiempo.

Horóscopo de sexo paraAcuario

No esperes ningún desarrollo que devaste la tierra. Si se refiere al sexo, disfruta tu manera de hacer el amor como siempre. Vas directo al grano y lo haces sin demasiados juegos previos, ropa erótica o platica sexual. Los principios estándar de placer serán buenos por un tiempo, pero ten cuidado de no aburrir a tu pareja innecesariamente.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

En esta nota

Acuario Horóscopo de hoy
Trending
Contenido Patrocinado
Trending