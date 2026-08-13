Horóscopo de hoy para Leo del 13 agosto de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 13 agosto de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Leo

(07/21 – 08/21)

Con este Eclipse total de Sol comienza una etapa de gran protagonismo y renovación personal. Visualiza el proyecto que realmente deseas impulsar y atrévete a dar el primer paso. Tu luz brillará con más fuerza cuando dejes caer las máscaras y expreses, sin miedo, tu autenticidad.

Horóscopo de amor para Leo

Cree que pueden forjar un futuro juntos y deja ir a los obstáculos pasados. Muestra a tu ser amado exactamente quién eres y de lo que estas hecho. Si eres soltero visita nuevos lugares, aprecia lo fácil que te resulta hacer amigos. Tu autoconfianza es atractiva para los demás, pero ten cuidado de no parecer demasiado vanidoso o creído.

Horóscopo de dinero para Leo

Si hay que hacer decisiones financieras difíciles, puede apoyarte en la ayuda de otras personas. Habla sinceramente sobre tus dudas y traten de encontrar una solución juntos. Pronto te sentirás seguro y libre de tener que hacer elecciones riesgosas. Puedes resolver los asuntos mejor con una mente clara y una actitud atrevida.

Horóscopo de sexo paraLeo

Tu pareja puede estar dándote miradas divertidas. ¿Por qué te estas complaciendo en todas estas burlas? No te preocupes ya que tu comportamiento extraño tiene un efecto colateral positivo, ¡excelente sexo! ¡Lo que es más, ambos terminan satisfechos y están impacientes por la próxima vez en que vuelvan a hacer el amor!

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Horóscopo de hoy Leo
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