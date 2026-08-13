Horóscopo de hoy para Leo del 13 agosto de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 13 agosto de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Con este Eclipse total de Sol comienza una etapa de gran protagonismo y renovación personal. Visualiza el proyecto que realmente deseas impulsar y atrévete a dar el primer paso. Tu luz brillará con más fuerza cuando dejes caer las máscaras y expreses, sin miedo, tu autenticidad.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
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