Horóscopo de hoy para Leo del 13 agosto de 2026

Con este Eclipse total de Sol comienza una etapa de gran protagonismo y renovación personal. Visualiza el proyecto que realmente deseas impulsar y atrévete a dar el primer paso. Tu luz brillará con más fuerza cuando dejes caer las máscaras y expreses, sin miedo, tu autenticidad.

Horóscopo de amor para Leo Cree que pueden forjar un futuro juntos y deja ir a los obstáculos pasados. Muestra a tu ser amado exactamente quién eres y de lo que estas hecho. Si eres soltero visita nuevos lugares, aprecia lo fácil que te resulta hacer amigos. Tu autoconfianza es atractiva para los demás, pero ten cuidado de no parecer demasiado vanidoso o creído.

Horóscopo de dinero para Leo Si hay que hacer decisiones financieras difíciles, puede apoyarte en la ayuda de otras personas. Habla sinceramente sobre tus dudas y traten de encontrar una solución juntos. Pronto te sentirás seguro y libre de tener que hacer elecciones riesgosas. Puedes resolver los asuntos mejor con una mente clara y una actitud atrevida.