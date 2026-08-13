Las familias palestinas que llevan 4 días asediadas por colonos israelíes en Cisjordania

Desde el domingo, colonos israelíes han estado sitiando a dos familias palestinas en sus hogares en la Cisjordania ocupada.

Las familias afirman que se les están agotando los suministros, mientras que grupos de derechos humanos instan a las autoridades a intervenir.

El miércoles, las fuerzas de seguridad israelíes se retiraron del asentamiento en la aldea de Qusra, cerca de Nablus, luego de enfrentarse a un grupo de colonos extremistas.

Se estima que una docena de colonos permanecen en el lugar.

Después de que los propietarios palestinos presentaran su informe inicial al ejército israelí, los primeros soldados que llegaron al lugar fueron filmados rezando con los colonos.

Las familias Abu Ridi y Hassan han estado publicando mensajes en las redes sociales pidiendo ayuda después de que les cortaran el suministro de agua y electricidad y se les agotaran las reservas de alimentos.

EPA:

No está claro qué pretenden exactamente los colonos de Qusra.

En el pasado, los colonos han expulsado a palestinos de sus hogares y se han apoderado de sus propiedades.

El objetivo declarado de los colonos es desalojar la zona de sus residentes palestinos.

Estos últimos acontecimientos se producen después de que un alto funcionario de la ONU declarara el martes ante el Consejo de Seguridad en Nueva York que “Cisjordania está al borde del colapso”.

Todos los asentamientos son ilegales según el derecho internacional. Los puestos de avanzada se establecen sin autorización oficial israelí.

Las imágenes de las cámaras de seguridad palestinas muestran a colonos derribando un muro frente a la casa de la familia Abu Ridi el domingo por la noche y utilizando las piedras para bloquear la carretera.

Esto dejó a siete personas, entre ellas dos niñas, sin poder salir de sus casas, mientras que otros palestinos no podían llegar hasta ellas.

Viven en la zona conocida como Área B, una parte de Cisjordania bajo control administrativo palestino y control de seguridad israelí.

En una publicación en Facebook, Qusay Abu Ridi afirmó que la situación es crítica, “especialmente porque estamos completamente aislados”.

Escribió: “Vivimos en nuestra propia casa, en nuestra propia tierra, y no pedimos nada más que el derecho a vivir con seguridad y dignidad”.

Aysha Hassan declaró a Reuters que los colonos habían “intentado derribar la puerta” de la casa y “empezaron a tirarnos piedras, maldiciéndonos e insultándonos”.

Dijo que su familia está “muriendo de miedo, extremadamente aterrorizada”.

El lunes, colonos israelíes impidieron que periodistas del diario izquierdista israelí Haaretz accedieran a las propiedades palestinas.

Los reporteros afirmaron que soldados israelíes presentes en el lugar se negaron a ayudarlos cuando su vehículo fue bloqueado durante dos horas.

Les dijeron que era una zona militar restringida, pero la orden no se hizo cumplir con los colonos.

Enfrentamientos entre colonos y soldados israelíes

Getty Images: Las fuerzas de seguridad de Israel dispersaron a los colonos usando bombas lacrimógenas y granadas aturdidoras.

Un día después, el grupo israelí de derechos humanos Yesh Din hizo un llamamiento urgente al jefe del Comando Central del ejército israelí para que protegiera a los residentes sitiados, evacuara el puesto de avanzada de los colonos y exigiera responsabilidades a estos últimos.

A última hora del martes, finalmente se permitió que una ambulancia palestina llegara hasta las familias, entregando alimentos y llevándose a un niño para recibir tratamiento médico.

Casi al mismo tiempo, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) emitieron un comunicado condenando el establecimiento del nuevo puesto avanzado.

En él, afirmaban que entrar y apoderarse de viviendas palestinas es una actividad “ilegal, reprobable e inaceptable”.

Cuando el jefe del Comando Central, el general de división Avi Bluth, y otros oficiales de alto rango llegaron al lugar a primera hora del miércoles, se reunieron con los residentes y les expresaron su “grave preocupación”.

Posteriormente, un video grabado por cámaras de seguridad palestinas y compartido con la BBC mostró enfrentamientos entre soldados israelíes, la policía fronteriza y una gran multitud de colonos.

Las fuerzas de seguridad utilizaron gases lacrimógenos y granadas aturdidoras.

En otras imágenes, las fuerzas israelíes parecen haber confiscado el toldo bajo el cual se refugiaban los colonos, dejando en su lugar el resto de su equipo.

“Las fuerzas de la policía fronteriza evacuaron la tienda de campaña y están trabajando para evacuar a los civiles que se encontraban allí. El incidente aún está en curso”, declararon las FDI.

Se indicó que se decidió que “se tomarían medidas disciplinarias contra el personal de seguridad involucrado, que fue visto en el lugar hace varios días”.

“Un patrón claro y constante de ataques”

EPA: Los colonos asediaron las viviendas durante cuatro días consecutivos.

El alcalde de la aldea palestina, Abdel Azim Wadi, declaró a la BBC que los residentes locales observaron “un patrón claro y constante de ataques contra Qusra”.

El mes pasado, una mezquita recién terminada fue incendiada y se pintaron grafitis en hebreo en las inmediaciones.

Ese ataque de colonos fue uno de los muchos que siguieron a un incidente en la aldea palestina de Tal.

Tras el ataque de colonos israelíes a Tal, se desencadenó una escalada en la que murieron seis personas: cuatro palestinos y dos soldados israelíes, uno de los cuales actuaba como coordinador de seguridad de un asentamiento israelí cercano.

En julio, los colonos también rodearon una casa palestina en la aldea de Jalud, cerca de Qusra, durante más de dos semanas.

Posteriormente, los propietarios huyeron y los colonos se apoderaron de la propiedad, donde permanecen hasta el día de hoy.

“La violencia de los colonos ha alcanzado niveles sin precedentes”, dijo el martes Ramiz Alakbarov, coordinador especial adjunto de la ONU para el Proceso de Paz en Medio Oriente, ante el Consejo de Seguridad en una sesión informativa.

Aportó lo que describió como “el desolador balance humano” y mencionó que la gobernación de Nablus, en particular, se ha visto gravemente afectada recientemente por la violencia.

Según cifras de la ONU, 76 palestinos —entre ellos 18 niños— han muerto este año en Cisjordania a manos de las fuerzas israelíes o de colonos.

Asimismo, tres israelíes —uno de ellos civil— murieron en enfrentamientos con palestinos y en un presunto ataque con un vehículo perpetrado por un palestino en Cisjordania.

Desde enero de 2023, 127 comunidades palestinas en Cisjordania han sufrido desplazamientos totales o parciales, incluidas 47 que han sido desplazadas por completo, lo que ha afectado a más de 6.390 palestinos, según la ONU.

Se ha constatado que en 2026, unos 3.800 palestinos, casi la mitad de ellos niños, fueron desplazados debido a la violencia de los colonos, las demoliciones y los desalojos.

En su intervención ante la ONU, el embajador de Israel, Danny Danon, rechazó la idea de que los asentamientos fueran un obstáculo para la paz.

Afirmó que permanecerán y seguirán creciendo, ya que su país “tiene derechos bíblicos, históricos y legales sobre la tierra”.

Dijo que el Consejo de Seguridad “debe comprender una verdad simple: no nos vamos a ir a ninguna parte”.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

BBC:

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