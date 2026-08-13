Muere el papá de Danna García; la actriz lo despide con conmovedor mensaje

Con profundo dolor y un conmovedor mensaje de despedida, la actriz colombiana Danna García compartió con sus seguidores la noticia del fallecimiento de su padre, el señor Jaime García.

Por medio de su perfil de Instagram, la protagonista de historias como “Un Gancho al Corazón” y “Pasión de Gavilanes” confirmó el deceso de su papá, a quien se refirió como su “superhéroe” y su “primer gran amor” en una conmovedora carta de despedida.

“Anoche mi papá se fue a las estrellas. Murió en el lugar de su corazón, en calma”, reveló la famosa de 48 años de edad.

Pese al vacío que deja su partida, Danna García señaló que su único consuelo es la esperanza de poder reencontrarse con él.

“Seguiré esperándote, en cada esquina, en cada sueño, cada mañana… hasta que llegue tu abrazo. ¿Vendrás? Te extraño. Buen viaje papi, sabes que nos veremos en las estrellas. Te amo“, finalizó la estrella de la pantalla chica.

Si bien la colombiana decidió compartir con su público la noticia del fallecimiento de su padre, se mantuvo al margen de revelar la causa del deceso.

Famosos reaccionan a la muerte del papá de Danna García

En respuesta a esta triste noticia, las redes sociales no tardaron en recolectar miles de mensajes de apoyo para la histrionisa y su familia. Estos no se limitaron a generarse por parte de sus fanáticos, sino también de algunos amigos y colegas del medio artístico.

Tal fue el caso del actor Sebastián Rulli, con quien Danna compartió créditos en el melodrama “Un Gancho al Corazón” por allá del año 2008. En su mensaje, el galán le extendió su apoyo: “Lo lamento mucho querida Danna. Que en paz descanse tu amado padre. Fuerte abrazo en el corazón”, se lee en la sección de comentarios.

Por si fuera poco, su compañero en “Pasión de Gavilanes”, Juan Alfonso Baptista, se sumó a las muestras de cariño con un sensible: “Te acompaño en tus sentimientos. Ahora está descansando al lado de Dios y estará siempre contigo y ahora cuidándote con una fuerza increíble”.

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