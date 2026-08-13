Mujer de Nueva Jersey muere tras ser apuñalada en su casa; su esposo fue arrestado por el crimen

Una mujer de 46 años fue encontrada muerta dentro de su vivienda en Somerville, Nueva Jersey, con múltiples heridas provocadas por un objeto cortante, en un caso por el que su esposo fue detenido y acusado de asesinato, informaron las autoridades.

La víctima fue identificada como Alyne Espinal. De acuerdo con la Fiscalía del condado de Somerset, presentaba múltiples laceraciones en el pecho, el cuello y el muslo. Fue declarada muerta en el lugar.

Su esposo, Ignacio Espinal, de 55 años, fue arrestado el martes en West New York, Nueva Jersey, y enfrenta un cargo de asesinato en primer grado.

La policía respondió a una llamada por el bienestar de la mujer

Los agentes acudieron a una vivienda de Brookside Avenue poco antes de las 7:30 p. m. del jueves, después de recibir una llamada al 911 en la que se alertaba sobre la situación de una mujer que vivía en el inmueble.

Al llegar, los oficiales encontraron a Espinal con las heridas. Los servicios de emergencia no pudieron salvarla y fue declarada muerta en el lugar.

La Fiscalía del condado de Somerset señaló que la investigación permanece abierta y que los datos conocidos hasta ahora forman parte de una pesquisa preliminar.

Los investigadores están entrevistando a testigos, revisando registros físicos y electrónicos y analizando evidencia forense para determinar las circunstancias que llevaron a la muerte de la mujer.

El esposo enfrenta tres cargos

Además del cargo de asesinato en primer grado, Ignacio Espinal enfrenta acusaciones por posesión de un arma con un propósito ilícito, un delito de tercer grado, y entorpecimiento de la investigación, también de tercer grado.

Las autoridades no han informado públicamente el posible motivo del ataque ni han detallado qué tipo de arma habría sido utilizada.

Tampoco se han divulgado otros elementos sobre la relación entre la víctima y el acusado que permitan establecer las circunstancias previas al crimen.

La Fiscalía enfatizó que la información disponible corresponde a una investigación que continúa desarrollándose y que los investigadores todavía analizan las pruebas recopiladas.

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