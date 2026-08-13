¿Tu computadora no reconoce la impresora? Cómo solucionar los fallos más frecuentes

Conectar una computadora a una impresora parece una tarea sencilla hasta que aparece el temido aviso de “sin conexión”, el documento se queda congelado en la cola o el equipo simplemente desaparece de la lista. La buena noticia es que los cinco fallos más habituales tienen solución y, en muchos casos, se corrigen en pocos minutos.

La impresora no aparece en la computadora

Este es el clásico problema que da la sensación de que la impresora se ha vuelto invisible. En realidad, suele ocurrir porque la computadora y la impresora no están comunicándose correctamente a través del cable USB, la red Wi-Fi o Bluetooth.

Antes de tocar configuraciones complicadas, revisa lo básico. Comprueba que la impresora esté encendida, que no muestre luces de error y que el cable esté firmemente conectado si utilizas una conexión física. Un cable USB flojo, deteriorado o conectado a un puerto que falla puede impedir que el sistema detecte el dispositivo.

En impresoras inalámbricas, el punto crítico es la red. La computadora y la impresora deben estar conectadas a la misma red Wi-Fi. Es frecuente que el ordenador esté en la red habitual de casa mientras la impresora conserva una red anterior, una red de invitados o una configuración perdida después de cambiar el router. Microsoft recomienda verificar esta coincidencia de red como uno de los primeros pasos ante una impresora que aparece desconectada.

La solución pasa por entrar al panel de la impresora y abrir los ajustes de red inalámbrica. Desde ahí puedes confirmar el nombre de la red conectada y volver a ejecutar el asistente de configuración Wi-Fi si hace falta. También ayuda reiniciar el router, esperar a que recupere la señal y encender de nuevo la impresora.

Si trabajas con Mac, entra en Ajustes del Sistema, luego Impresoras y escáneres, y pulsa el botón para añadir una impresora. macOS puede detectarla automáticamente dentro de la red local. Apple también indica que, si no aparece, conviene comprobar que el software y los controladores del fabricante estén actualizados.

Cuando figura como sin conexión

La impresora está encendida, tiene papel, parece conectada, pero Windows o macOS insiste en que está “offline”. Es uno de esos errores que hacen perder tiempo porque el problema no siempre está en el aparato. Muchas veces se trata de una mala comunicación temporal entre el sistema operativo, la impresora y el router.

Empieza con un reinicio completo. Apaga la impresora, desconéctala de la corriente durante unos segundos y vuelve a encenderla. Haz lo mismo con el router si usas Wi-Fi. Esta maniobra obliga a todos los dispositivos a renovar su conexión de red y puede eliminar fallos puntuales que quedaron atrapados en segundo plano.

Luego revisa que no esté activada la opción Usar impresora sin conexión. En Windows, abre Configuración, entra en Bluetooth y dispositivos, selecciona Impresoras y escáneres, elige tu equipo y abre la cola de impresión. Desde el menú de la impresora podrás comprobar si el modo sin conexión quedó marcado por error.

También es importante establecerla como impresora predeterminada. Si tienes una impresora vieja, una virtual para guardar PDFs o un equipo instalado dos veces, tu documento puede estar viajando hacia el destino equivocado. Elegir una impresora predeterminada evita esa confusión y agiliza el proceso de impresión.

Para una impresora Wi-Fi que se desconecta repetidamente, vale la pena reservar una dirección IP fija desde la configuración del router. Así, la red siempre localizará el equipo en la misma dirección y reducirá los casos en los que el ordenador “pierde” la impresora después de un reinicio.

La cola de impresión se queda bloqueada

Mandas un archivo a imprimir, haces clic una vez, luego otra, y cuando te das cuenta hay diez documentos detenidos en la cola. Este fallo suele aparecer cuando un trabajo de impresión se corrompe, queda incompleto o intenta procesar un archivo demasiado pesado. El resultado es un embotellamiento digital que impide que salgan incluso los documentos más simples.

La forma más rápida de recuperarte es abrir la cola de impresión y cancelar todos los trabajos pendientes. En Windows, Microsoft indica que puedes hacerlo desde la sección de impresoras, abriendo la cola y usando la opción para cancelar todos los documentos.

Si la cola no se vacía, el siguiente paso es reiniciar el servicio de impresión del sistema. En Windows se llama Print Spooler y funciona como una especie de intermediario que organiza los documentos antes de enviarlos a la impresora. Cuando se queda bloqueado, la impresora puede parecer averiada aunque esté funcionando perfectamente.

Busca “Servicios” en Windows, localiza Print Spooler y pulsa Reiniciar. Después vuelve a intentar con una página de prueba o un documento breve. Es mejor no enviar de golpe un PDF de 200 páginas ni una imagen de alta resolución. Primero confirma que el canal está libre.

En Mac, borrar la impresora de la lista y añadirla otra vez puede reconstruir la conexión cuando la cola se comporta de manera extraña. Hazlo solo después de cancelar los trabajos pendientes, ya que reinstalarla sin limpiar la cola puede arrastrar el mismo bloqueo.

El controlador está desactualizado o dañado

Los controladores son el puente entre la computadora y la impresora. Sin ellos, el sistema puede detectar el dispositivo, pero no entender correctamente cómo imprimir, qué tamaño de papel usar, cómo manejar el color o incluso si tiene tinta.

Este problema suele aparecer tras una actualización importante de Windows o macOS, después de cambiar de computadora o cuando se instala un controlador genérico que no reconoce todas las funciones del modelo. La señal más clara es ver mensajes como “controlador no disponible”, impresiones con caracteres extraños o funciones avanzadas que desaparecen.

La solución consiste en descargar el software más reciente desde la página oficial del fabricante. Evita páginas de descargas dudosas y programas que prometen actualizar todos los drivers con un solo clic. El archivo correcto debe corresponder al modelo exacto de tu impresora y a la versión de tu sistema operativo.

Apple recomienda actualizar el software de impresión cuando se presentan problemas de impresión y permite revisar estas opciones desde Impresoras y escáneres. Tras instalar el controlador, reinicia la computadora y realiza una impresión de prueba.apple

Papel, tinta y alertas internas

No todos los problemas de conexión son realmente problemas de conexión. Una impresora puede rechazar un trabajo porque tiene poco papel, una tapa mal cerrada, un atasco interno, cartuchos mal colocados o una alerta de mantenimiento pendiente. La computadora recibe la falta de respuesta y traduce todo ese caos en un simple mensaje de error.

Por eso conviene mirar la pantalla de la impresora antes de culpar al Wi-Fi. Revisa si muestra códigos, iconos de atasco, niveles críticos de tinta o solicitudes para confirmar la carga de papel. Retira cualquier hoja arrugada con cuidado, cierra las bandejas correctamente y verifica que el papel tenga el tamaño configurado en el documento.

Cuando el equipo vuelve a estar listo, imprime una página de prueba desde el propio panel. Si esa página sale bien, la impresora está funcionando y el foco debe volver a la configuración de la computadora. Si tampoco imprime desde su panel, el problema está dentro del dispositivo y no en la conexión.

La clave está en ir de lo simple a lo técnico. Revisar la red, limpiar la cola, actualizar el controlador y atender las alertas físicas resuelve la enorme mayoría de los fallos sin necesidad de llamar al servicio técnico.

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