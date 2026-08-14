Ataque a barcos pesqueros en Ecuador habría sido por una operación encubierta de la CIA

Una investigación publicada por The Washington Post puso bajo escrutinio tres ataques registrados a comienzos de 2026 contra embarcaciones pesqueras ecuatorianas, al señalar que podrían haber formado parte de una operación encubierta de la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

De acuerdo con la información difundida por el medio estadounidense, una fuente anónima con conocimiento de los hechos aseguró al diario estadounidense que los ataques estarían relacionados con un programa de “acción encubierta”, una modalidad de operación secreta en el extranjero que requiere autorización presidencial y en la que el Gobierno estadounidense no reconoce públicamente su participación.

Los casos investigados incluyen la desaparición del pesquero Fiorella, ocurrida en enero, cuyos ocho tripulantes continúan desaparecidos, así como ataques registrados en marzo contra las embarcaciones La Negra Francisca Duarte II y Don Maca, cerca de las islas Galápagos.

En estos últimos casos, los sobrevivientes denunciaron ataques con drones y posteriormente la intervención de hombres armados.

Según testimonios recogidos por Human Rights Watch, algunos pescadores afirmaron haber sido retenidos después de los ataques por personas a las que identificaron como estadounidenses por su apariencia, idioma y vestimenta militar.

Los sobrevivientes también relataron que fueron esposados, cubiertos de la cabeza y trasladados hasta El Salvador, antes de ser devueltos a Ecuador sin recibir una explicación sobre lo ocurrido.

El avión bajo investigación

Uno de los elementos que sustenta la hipótesis es el seguimiento de una aeronave que, según la investigación periodística, habría volado desde El Salvador hacia las zonas donde se encontraban los pesqueros antes de los incidentes.

The Washington Post señala que los patrones de vuelo y las características del avión podrían vincularlo con el supuesto programa de la CIA. Sin embargo, la investigación también advierte que todavía no está claro cuál habría sido el alcance exacto de la participación de la agencia ni quiénes ejecutaron directamente las operaciones.

El Gobierno de Ecuador no ha confirmado públicamente que la CIA haya participado en los ataques.

Tanto el Pentágono como la Guardia Costera de Estados Unidos habían negado previamente cualquier participación en los ataques, de acuerdo con información recopilada por Human Rights Watch.

La CIA, por su parte, no emitió comentarios sobre las revelaciones atribuidas a The Washington Post.

Por ahora, la posible participación de la CIA permanece sin confirmación oficial. Los testimonios de los sobrevivientes, los registros de vuelo y la información citada por The Washington Post han abierto nuevas interrogantes sobre lo ocurrido, mientras familiares de los pescadores desaparecidos continúan exigiendo respuestas.

Sigue leyendo:

– “Graves consecuencias” en AL por colaborar en “ejecuciones extrajudiciales” como las que hace EE.UU.: HRW.