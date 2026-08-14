Costa Rica extraditó a dos narcotraficantes vinculados al Clan del Golfo que son requeridos por EE.UU.

Costa Rica extraditó a Estados Unidos a uno de los principales narcotraficantes de ese país y a un miembro de un cártel para que comparezcan ante un tribunal federal, informaron las autoridades.

El empresario costarricense Gilbert Bell Fernández, conocido como “Macho Coca”, y el colombiano Gabriel Lozano Bonilla, conocido como “Compadre”, fueron trasladados en avión desde el Aeropuerto Internacional Juan Santa María, al noroeste de San José, a Nueva York.

Bell Fernández, de 63 años, es considerado uno de los mayores narcotraficantes de Costa Rica por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que afirma que es “conocido no solo por el volumen de drogas que trafica, sino también por la violencia con la que opera”.

Bell Fernández fue incluido en la lista de sanciones en 2023.

“La DEA los vincula con el Clan del Golfo”, declaró a la prensa el fiscal general de Costa Rica, Carlo Díaz, refiriéndose a la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).

? #NoticiasAhora | Costa Rica extradita a EE. UU. a Gilbert Bell Fernández, alias “Macho Coca”, considerado uno de los capos del narcotráfico más influyentes del país. Es requerido por un tribunal de Nueva York por tráfico internacional de cocaína.



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Ambos hombres presuntamente participaron en el tráfico de cocaína a Estados Unidos para el cártel colombiano, al que Washington ha catalogado como Organización Terrorista Extranjera.

“Agradezco a Estados Unidos por sacarme de este país. Me están salvando la vida”, dijo Bell Fernández, quien afirmó haber sido maltratado en prisión.

Lozano Bonilla, costarricense naturalizado, también está presuntamente vinculado a envíos de cocaína líquida a Europa y Asia.

Según informaron medios locales, tanto Bell Fernández como Lozano Bonilla fueron trasladados al aeropuerto con chalecos antibalas y cascos, escoltados por un fuerte dispositivo de seguridad.

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, una aliada clave del presidente Trump, prometió mano dura contra el narcotráfico durante su toma de posesión en mayo, afirmando que su mano no temblará al enfrentarse al crimen organizado.

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