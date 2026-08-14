Historia de Vanessa Guillén, soldado latina y símbolo contra el acoso militar, llegará al cine

La historia de la soldado mexicoestadounidense Vanessa Guillén, cuyo asesinato en 2020 provocó indignación en Estados Unidos y abrió un debate nacional sobre el acoso sexual dentro de las Fuerzas Armadas, llegará a la pantalla grande. La productora Mighty Aphrodite Pictures anunció este jueves un acuerdo con la familia Guillén para desarrollar una película sobre la vida, desaparición y muerte de la militar, así como sobre el movimiento que surgió posteriormente para exigir reformas dentro del Ejército estadounidense.

El proyecto estará a cargo del director mexicano Jorge Xolalpa, fundador de la compañía y residente en Los Ángeles, quien aseguró que la producción contará con la cooperación de los familiares de Vanessa. “Esto es mucho más que una oportunidad para hacer una película es una responsabilidad”, afirmó Xolalpa. El cineasta añadió que la intención es preservar el legado de la joven y presentar su historia a nuevas generaciones.

Vanessa Guillén tenía 20 años cuando desapareció el 22 de abril de 2020 mientras se encontraba en Fort Hood, Texas, actualmente conocido como Fort Cavazos. La soldado había ingresado al Ejército y trabajaba en esa instalación militar cuando fue asesinada.

Hollywood contará la historia de Vanessa Guillén, la soldado cuyo asesinato provocó reformas militares



Una película abordará la desaparición y el asesinato de la soldado mexicoestadounidense Vanessa Guillén, cuya muerte en 2020 despertó un movimiento nacional para mejorar la? pic.twitter.com/LPNGzRreLo — NotiExpresColor (@NotiExpressColo) August 14, 2026

El caso impulsó cambios dentro de las Fuerzas Armadas

De acuerdo con las investigaciones, el soldado Aaron Robinson golpeó a Guillén varias veces en la cabeza con un martillo y posteriormente desmembró su cuerpo. Los restos fueron encontrados en junio de ese año cerca del río León, aproximadamente 32 kilómetros de la base.

Robinson se suicidó al día siguiente del hallazgo. Su pareja, Cecily Aguilar, fue sentenciada posteriormente a 30 años de prisión por su participación en el ocultamiento y desmembramiento del cuerpo, además de proporcionar información falsa a las autoridades.

Antes de su desaparición, Guillén había contado a integrantes de su familia que sufría acoso sexual por parte de un sargento en Fort Hood. Sus familiares también señalaron que otras militares habían presentado denuncias contra ese hombre sin que, según su versión, se tomaran medidas suficientes.

La desaparición de la joven provocó una intensa campaña encabezada por su familia, que llegó incluso hasta la Casa Blanca durante el primer mandato del presidente Donald Trump. El caso recibió atención nacional y convirtió a Vanessa en un símbolo de las exigencias de mayor transparencia y protección para los militares. La presión pública contribuyó a la aprobación de la llamada Ley Soy Vanessa Guillén, incorporada a la Ley de Autorización de la Defensa Nacional de 2022. Entre sus disposiciones se estableció el acoso sexual como un delito bajo el Código Uniforme de Justicia Militar.

Guillén, hija de inmigrantes mexicanos originarios de Zacatecas, nació en Houston. Después de su muerte, su historia inspiró murales, canciones y otros homenajes en Texas y otras partes del país. Mighty Aphrodite Pictures todavía no ha revelado la fecha de estreno, el elenco ni otros detalles de producción. Xolalpa, quien ha dirigido películas como “Lolita” (2025) y “Tu dama de hierro” (2020), afirmó que el objetivo será contar la historia de Vanessa respetando a su familia y el significado que adquirió su caso en Estados Unidos.

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