Horóscopo de hoy para Acuario del 14 agosto de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Acuario. Conoce las predicciones astrológicas del 14 agosto de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Acuario

(01/20 – 02/18)

En tu vida íntima te mostrarás más dispuesto a explorar con deseo renovado. La conexión se volverá más estratégica, a través de caricias y gestos de profunda atención. Descubrirás que, al habitar tu propio cuerpo, también despertarás el interés y el deseo de tu compañero de lecho.

Horóscopo de amor para Acuario

Si por cualquier razón te sientes infeliz con tu pareja o tu círculo de amigos, no seas descortés o insultante solo porque tú no te sientes bien contigo mismo. Presta esmerada atención a las personas que te importan y trátalas con el respeto que se merecen en lugar de hablarles como si fueras adversarios cercanos.

Horóscopo de dinero para Acuario

Hoy no es un buen día para las aventuras financieras.Estas un poco lento y nada creativo. Refrenate de iniciar proyectos ambiciosos. No tienes la suficiente fuerza de voluntad para terminarlos exitosamente. Espera tiempos mejores, porque si tratas de forzar las cosas ahora se te revertirán.

Horóscopo de sexo paraAcuario

No estas en la moda de las posiciones excéntricas o eróticas. Tu pareja y tu están contentos de estar sintonizados a los mismos instintos para hacer el amor. Constantemente descubres facetas nuevas y excitantes con cada deliciosa caricia. Cierra tus ojos y solo siente.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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