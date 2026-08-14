Horóscopo de hoy para Leo del 14 agosto de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 14 agosto de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Leo

(07/21 – 08/21)

Es un excelente día para enfocarte en tu economía. Administrar con inteligencia tus recursos te permitirá aprovechar oportunidades. El universo pondrá posibilidades concretas frente a ti; dependerá de tu iniciativa y buen criterio convertirlas en prosperidad.

Horóscopo de amor para Leo

Estas más certero sobre tu futuro romántico y priorizas tus preocupaciones principales. Si estas en una relación estable necesitas incluir a tu pareja en tus decisiones. Si eres soltero, evalúa tu situación, examina a dónde vas y dale sentido a tus sueños no realizados, enfócate en hacerlos realidad.

Horóscopo de dinero para Leo

Adelante, puedes hacer una compra pequeña. Mientras mantengas un ojo en el precio y no hagas las cosas de más, estarás bien. Si estás pensando en invertir tu dinero para obtener un provecho, pide un buen consejo. Con un poco de trato inteligente las cosas saldrán como tú quieres.

Horóscopo de sexo paraLeo

El sexo con tu pareja es bueno. Tu no eres complicado y estas seguro de ti mismo y le das placer efectivamente, especialmente cuando se está sintiendo un poco nerviosa o torpe. Siempre estas dispuesto a brindar ayuda. Tomate tu tiempo y enseñale como quieres ser tocado, en esos lugares especiales. Ahora invierte los papeles.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Horóscopo de hoy Leo
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