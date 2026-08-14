Un hombre de NY atrajo a mujeres extranjeras a EE.UU. mediante apps de citas para abusar de ellas

Un hombre de Nueva York utilizó aplicaciones de citas para atraer al menos a dos personas extranjeras a venir a Estados Unidos para poder abusar de ellas, según las autoridades.

Pablo Alexander De La Cruz, de 33 años, fue arrestado por el Departamento de Policía de White Plains el 10 de julio, dijo la oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Westchester en un comunicado esta semana.

Entre marzo y junio de este año, De La Cruz utilizó aplicaciones de citas para atraer por separado a dos mujeres a Estados Unidos, prometiéndoles a cada una una relación romántica, dijo la oficina del fiscal del distrito en su comunicado.

Una de las presuntas víctimas es de Europa del Este y la otra mujer es del Norte de Europa.

De La Cruz pagó el pasaje aéreo de cada víctima y, a su llegada, las llevó a su residencia en White Plains, donde “las violó por la fuerza y ​​abusó sexualmente de ellas mientras las manipulaba emocionalmente”, según los fiscales.

Su primera víctima llegó al país en marzo y su prolongado abuso sexual comenzó el día de su llegada, afirma la fiscalía. Durante los siguientes dos meses, supuestamente continuó abusando sexualmente de ella y, al menos en una ocasión, grabó en secreto su actividad sexual.

Cuando la mujer perdió su pasaporte, el fiscal del distrito dijo que supuestamente se negó a ayudarla; ella finalmente escapó y lo denunció a la policía.

En junio, violó a su segunda víctima al día siguiente de su llegada al país, dijeron los investigadores. Días después, la policía dice que él la echó cuando ella rechazó sus repetidas insinuaciones sexuales, dejándola sin hogar, antes de que ella denunciara el asunto a la policía.

De La Cruz ha sido acusado formalmente de más de dos docenas de cargos, incluidos cinco cargos de violación forzada, un cargo de encarcelamiento ilegal y un cargo de vigilancia ilegal, según la oficina del fiscal del distrito.

Se declaró no culpable de los cargos, y su próxima cita en la corte es en noviembre.

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