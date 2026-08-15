El tiempo de hoy en Miami para este sábado 15 de agosto

El pronóstico del clima de hoy en Miami para este sábado 15 de agosto indica que los termómetros alcanzarán un máximo de 91 grados Fahrenheit (33ºC) en la ciudad. Por su parte, la probabilidad de lluvia será del 57% y tendremos nubes y claros, mientras que las ráfagas de viento llegarán a las 9.32 mph de máxima en el día y los 6.84 mph por la noche.

Durante la noche en Miami la temperatura llegará a los 82 grados Fahrenheit (28ºC), mientras que la previsión de precipitación será de 3 y se esperan cielos sin nubes. Las ráfagas de viento serán de 6.84 millas por hora.

Asimismo, la sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada rondará los 108ºF (42ºC) de máxima y 108ºF (42ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, la aparición del Sol se produce con el amanecer a las 06:54 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 19:57 h. En total, tendremos 13 horas de sol durante el día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, el pronóstico indica que tendremos pocas nubes. Las temperaturas variarán entre los 81 y los 91 grados Fahrenheit (27 y 33ºC). ¿Puede llover en Miami? Con la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y la información que proporciona AccuWeather, se estima que las probabilidades de precipitaciones mañana son del 3%.

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si quieres estar un paso adelante y conocer lo que se espera del tiempo en Miami en los próximos 7 días, aquí te dejamos un estimado del tiempo al día de hoy. Recuerda que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian día a día, por lo que te aconsejamos comprobar todos los días nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

De acuerdo con la información del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada con más lluvias en Miami abarca del final de la primabera al verano, siendo el otoño y el invierno los periodos más secos. Como se puede visualizar en la gráfica de abajo, los meses de Agosto y Septiembre son los momentos en los que más agua cae en la ciudad.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

Elk clima de Miami despierta muchas envidias en muchas otras ciudades, con inviernos templados y veranos nada cálidos, si bien la humedad en los meses más calientes es muy alta, lo que hace que también incrementa la sensación térmica.

La época más cálida del año en Miami sucede alrededor del mes de agosto, donde las temperaturas suelen subir a los 87.3 °F (30.7 °C). Luego, el período más frío del año ocurre durante el mes de enero, en el que las temperaturas suelen disminuir hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

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