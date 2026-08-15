Horóscopo de hoy para Libra del 15 agosto de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Libra. Conoce las predicciones astrológicas del 15 agosto de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Libra

(09/23 – 10/22)

Hoy ese sabio que habita en ti necesita ser escuchado. Cada cierre de ciclo lunar te invita a hacer una pausa para ordenar tu mente, purificar tu mundo interno y ajustar tus espacios interiores. Dedica tiempo a la introspección; después de este retiro, renacerás con una nueva mirada.

Horóscopo de amor para Libra

Dale apertura y calidez a tu relación, puedes resolver cualquier mal interpretación previa. Sin pensarlos los demás están dispuestos a perdonar y olvidar y es posible que tu buena fortuna tenga un efecto inspirador. Si eres soltero, estás atraído a ciertas personas que ordinariamente no te llaman tanto la tención como ahora.

Horóscopo de dinero para Libra

Realmente deberías estar pidiendo el consejo de otros en lo que se refiere a dinero. No porque no puedas confiar en tu propia suerte, si no porque en realidad ellos te pueden ayudar. Si hablas con los expertos, probablemente te van a ofrecer productos financieros atractivos. Lo mismo aplica para otras adquisiciones o transacciones financieras. Lo haces bien, tu solo. Pero aún mejor con la ayuda de otros.

Horóscopo de sexo paraLibra

Lleno de deseo por tu pareja pero sintiéndote apático y no satisfecho. De hecho, en realidad quieres experimentar con nuevas actividades en tu vida sexual, algo extra para tu relación. Si tienes el suficiente coraje para decir lo que realmente quieres, ¡disfrutaras un genuino banquete al hacer el amor, con aperitivo y postre también!.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Horóscopo de hoy Libra
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