La lista negra de periodistas críticos a la 4T

En octubre de 2021, cuando Claudia Sheinbaum era jefa de gobierno de la Ciudad de México, el empresario Claudio X González sugirió hacer una lista de los actores políticos afines a la 4T. El rechazo de la hoy presidenta fue inmediato y contundente: “¿Quién hace listas? El macartismo, el nazismo, el fascismo”, aseguró.

La historia demuestra que, efectivamente, los regímenes autoritarios recurren a elaborar registros o listados de sus adversarios para amenazarlos o exhibirlos por sus posturas políticas.

Pero cinco años después, la mandataria parece haber puesto en el cajón del olvido sus declaraciones. Hace unos días, el pasado 12 de agosto para ser exactos, la titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, utilizó el espacio del “Derecho de Réplica” en la conferencia matutina para proyectar una lista de periodistas, políticos y medios de comunicación críticos al gobierno.

Entre los señalados, están algunos de los comunicadores más conocidos en México como Carlos Loret de Mola, Joaquín López-Dóriga, Ciro Gómez Leyva, Adela Micha, Azucena Uresti y Denise Dresser, además de medios como El Universal, Latinus, Reforma y Aristegui Noticias.

Las reacciones, como era de esperarse, han sido de extrema preocupación y repudio, no solo por parte de periodistas y opositores sino de los defensores de la libertad de expresión. En términos generales, interpretan esta acción del gobierno como un mensaje de intimidación para todos aquellos que no estén de acuerdo con la ideología de la 4T.

Tanto Alcalde como Sheinbaum han negado de manera vehemente que quieran censurar a la prensa. Según el oficialismo, no se trata de una lista negra sino de un supuesto análisis sobre redes sociales y “ecosistemas de amplificación digital” contra la 4T para poner al descubierto el financiamiento de redes o bots que atacan de manera coordinada al gobierno actual.

No queda claro, sin embargo, qué es lo que pretende hacer la administración de Sheinbaum con la lista de los medios y periodistas exhibidos como críticos a la 4T. Si no se intenta amedrentar a la prensa, entonces, ¿cuál es el propósito?

La pregunta es aún más relevante si se considera que México es uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. Desde 2020 y hasta julio de 2026, organizaciones como Artículo 19 y Reporteros Sin Fronteras han documentado alrededor de 70 asesinatos de periodistas en México en posible relación con su labor informativa.

Lo que queda claro es que, si bien el gobierno tiene el derecho de aclarar datos falsos, el ejercicio del periodismo crítico honesto no requiere de fiscalización pública o amenazas que coarten la libertad de expresión.

La autora es Directora Ejecutiva de LatinoCalifornia.com