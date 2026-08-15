Los Topos mexicanos: cómo surgió este grupo de rescatistas que buscan personas entre los escombros

El 19 de septiembre de 1985, un terremoto de magnitud 8.1 sacudió a la Ciudad de México. El desastre dejó edificios colapsados y una emergencia que rebasó la capacidad de las instituciones, mientras cientos de ciudadanos se movilizaron para buscar sobrevivientes entre los escombros.

Muchos de aquellos voluntarios no tenían experiencia profesional en labores de rescate ni contaban con el equipo que actualmente se utiliza en una emergencia de gran magnitud. Aun así, ingresaron a estructuras derrumbadas y comenzaron a trabajar para localizar a personas que pudieran continuar con vida.

De aquella respuesta ciudadana surgió el movimiento que posteriormente sería identificado como Los Topos, nombre relacionado con quienes se internaban entre los restos de los edificios y los espacios improvisados para localizar sobrevivientes.

La experiencia adquirida durante el terremoto llevó a los voluntarios a organizarse de manera más formal. De acuerdo con la historia de la Brigada de Rescate Topos Tlaltelolco, el grupo quedó constituido legalmente en febrero de 1986, apenas unos meses después del desastre.

Con el paso de los años, aquella agrupación espontánea evolucionó hasta contar con personal capacitado y una estructura dedicada a labores de búsqueda y rescate. La organización incorporó, entre otros perfiles, a rescatistas, paramédicos e ingenieros.

Topos Tlaltelolco y Topos Azteca, dos organizaciones distintas

Aunque comparten sus raíces en el terremoto de 1985, Topos Tlaltelolco y Topos Azteca no son la misma organización.

La Brigada de Rescate Topos Tlaltelolco desarrolló una estructura institucional y legal, además de establecer vínculos de colaboración con organismos internacionales.

Por su parte, Topos Azteca se define como una organización de voluntarios civiles con participación en diferentes emergencias alrededor del mundo.

Entre las operaciones internacionales atribuidas a Topos Azteca se encuentran su participación en el terremoto de Haití de 2010, el tsunami de Indonesia de 2004 y los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, según detalla el diario El Financiero.

Uno de los personajes centrales en la historia de Topos Azteca es Héctor Rafael Méndez Rosales, conocido como “El Chino” o el “Topo Mayor”.

Durante el terremoto de 1985, Méndez ingresó a los escombros de un edificio en Tlatelolco en busca de su hermano y logró encontrarlo con vida. Después de ese rescate decidió permanecer en la zona para ayudar a otras personas atrapadas.

Décadas después, Méndez continuó vinculado a las labores de rescate. En agosto de 2026, con 80 años, encabezó a integrantes de Topos Azteca que participaban en tareas de emergencia y posteriormente se trasladaron a Colombia tras un terremoto para intentar colaborar en la búsqueda de sobrevivientes.

Más allá de las diferencias entre las organizaciones que actualmente llevan el nombre de Topos, su origen permanece ligado a aquella respuesta ciudadana, es decir, personas que, ante la emergencia, decidieron actuar y buscar sobrevivientes.

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