Hispano acusado de matar y desmembrar a su padrastro en Florida: restos fueron hallados en tres maletas

Un hombre de origen hispano de Florida fue acusado de asesinato en primer grado después de que las autoridades lo señalaran como sospechoso de haber matado y desmembrado a su padrastro, cuyos restos fueron encontrados dentro de tres maletas abandonadas en Orlando.

El acusado fue identificado como José Proano, de 44 años, quien se encontraba en libertad condicional. La víctima era su padrastro, Jorge Vázquez-Escutia, de 71 años, reportado como desaparecido a comienzos de agosto.

La familia de Vázquez-Escutia pidió ayuda a las autoridades después de encontrar su teléfono celular, billetera y llaves en su vivienda. También observaron lo que parecía ser sangre en una cerca ubicada en el exterior de la propiedad.

Sus vehículos estaban estacionados en la entrada de la casa, pero tenían las puertas abiertas, algo que los familiares consideraron inusual. Además, no habían tenido noticias de él durante tres días.

La preocupación aumentó cuando amigos de Proano se comunicaron con la familia y aseguraron que el hombre les había confesado que había matado a su padrastro, según documentos judiciales citados en la investigación.

La Oficina del Sheriff del Condado de Orange difundió entonces un llamado para localizar a Vázquez-Escutia, quien padecía pérdida de memoria.

Una cámara de seguridad captó movimientos sospechosos

La investigación dio un giro cuando los detectives revisaron las imágenes de una cámara de seguridad instalada en la vivienda de un vecino.

Según los documentos judiciales, el video mostró que el 2 de agosto, un día después de la última vez que Vázquez-Escutia había sido visto, un hombre vestido con una camisa negra saltó el muro posterior de la propiedad.

Posteriormente, el mismo individuo habría aparecido trasladando varias maletas desde la vivienda.

Los investigadores señalaron que en las imágenes se observa al hombre colocando lo que aparentemente era un brazo humano dentro de una de las maletas.

Horas después, aproximadamente a las 4:28 p.m., el sospechoso fue captado caminando por la entrada de la vivienda mientras transportaba tres piezas de equipaje.

Las autoridades describieron las maletas como aparentemente pesadas, debido a la tensión visible en el brazo del hombre mientras las arrastraba.

Los detectives también revisaron los registros telefónicos de Proano. Estos mostraron que su teléfono se encontraba en la zona aproximadamente en el mismo momento en que las cámaras registraron al hombre vestido de negro.

Las autoridades encontraron una cabeza humana dentro de una maleta

La investigación alcanzó un punto crucial poco antes de la medianoche del 4 de agosto.

Los agentes comenzaron a revisar los alrededores de la vivienda de Vázquez-Escutia ante la sospecha de que las tres maletas podían contener evidencia relacionada con su desaparición.

Una de ellas fue encontrada detrás de un muro de ladrillos. Los investigadores detectaron un olor que levantó sospechas y, al abrirla, una técnica de la escena del crimen encontró una cabeza humana.

Los restos fueron identificados como pertenecientes a Vázquez-Escutia, según los documentos del caso.

A unos 400 pies de distancia, las autoridades localizaron otras dos maletas abandonadas junto a una carretera. Los equipajes tenían etiquetas con el nombre de la madre de Proano.

Dentro de las maletas, los investigadores encontraron lonas y más restos humanos que correspondían a la víctima.

Proano negó inicialmente estar involucrado

Los investigadores posteriormente contactaron a Proano y le solicitaron una entrevista.

Durante el interrogatorio, el hombre negó inicialmente que fuera la persona que aparecía en las imágenes de seguridad. Sin embargo, los detectives confrontaron su versión con los registros de su teléfono.

Finalmente, Proano reconoció que el teléfono que aparecía relacionado con las imágenes era efectivamente suyo y que había estado en el lugar.

Los investigadores también observaron lesiones en el cuerpo del acusado que describieron como compatibles con una posible defensa, entre ellas rasguños en las manos, los brazos y una lesión considerable en el lado derecho del rostro.

El acusado habló de una relación conflictiva con su padrastro

De acuerdo con los documentos judiciales, Proano describió su relación con Vázquez-Escutia como negativa.

El acusado habría dicho a los investigadores que consideraba que su padrastro había limitado su capacidad para ver a su madre.

Proano también habló de problemas de salud mental y afirmó que escuchaba voces que lo hacían preocuparse por miembros de su familia.

Los registros muestran que había realizado anteriormente numerosas llamadas al 911 para pedir que agentes verificaran el estado de su madre. En esas ocasiones, los policías acudieron a la vivienda y comprobaron que todo estaba bien.

La investigación apunta ahora a determinar qué ocurrió entre Proano y su padrastro y cuáles fueron las circunstancias que terminaron con la muerte de Vázquez-Escutia.

Proano estaba en libertad condicional

El acusado tenía antecedentes penales.

En 2022 fue acusado de varios delitos relacionados con un robo a mano armada. Posteriormente llegó a un acuerdo judicial que redujo considerablemente la posible condena, que podía haber alcanzado hasta 20 años de prisión.

Como parte del acuerdo, Proano quedó bajo libertad condicional hasta 2027.

Las nuevas acusaciones relacionadas con la muerte de su padrastro constituyen una violación de las condiciones de esa libertad condicional, por lo que el caso anterior también fue reabierto.

Proano permanece detenido sin derecho a fianza en el condado de Orange.

Su defensor público se negó a comentar el caso ante Fox News Digital y señaló que el acusado no había autorizado a su abogado a hablar públicamente sobre la investigación.

Mientras las autoridades continúan reconstruyendo lo ocurrido, familiares de Vázquez-Escutia habilitaron una campaña de recaudación de fondos para cubrir los gastos funerarios.

La página describe al hombre de 71 años como una persona amable, generosa y dispuesta a ayudar a sus vecinos, amigos y familiares.

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