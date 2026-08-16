Irán ofrece $30,000 dólares por matar o capturar a soldados de EE.UU.

El Ejército de Irán anunció este domingo una recompensa equivalente a $30,000 dólares a cualquier ciudadano iraní que mate o capture y entregue a un soldado estadounidense, con una prima que se duplicará si la acción es llevada a cabo por una mujer.

“Si un ciudadano iraní mata o captura y entrega a un soldado invasor estadounidense, recibirá por parte del Ejército de la República Islámica de Irán una recompensa equivalente a $30,000 dólares“, afirmó el comandante en jefe del Ejército iraní, el general de división Amir Hatami, según informó la agencia IRNA.

Hatami agregó que, si una mujer lleva a cabo una acción de este tipo, “recibirá el doble de esta recompensa”.

Irán mantiene la guerra con Estados Unidos. Crédito: Vahid Salemi | AP

El alto cargo militar dijo que decidieron poner en marcha el plan a raíz del “gran número de solicitudes” de personas que deseaban contribuir económicamente a la guerra con Israel y Estados Unidos, iniciada el 28 de febrero.

Tras casi seis meses de conflicto, EE.UU. no ha llevado a cabo una invasión terrestre de Irán, y Hatami no aportó detalles sobre dónde o cuándo se esperaba que se produjera la muerte o captura de soldados estadounidenses.

El anuncio de Teherán sobre la recompensa se produce dos días después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara que, tras derrotar a Irán, declararía el estrecho de Ormuz territorio de EE.UU..

Irán rechazó de inmediato esas declaraciones y aseveró que el estrecho de Ormuz “no puede ser tomado por la fuerza, por un tuit, un portaaviones, una orden o un discurso electoral”, reafirmando su soberanía sobre el estratégico paso marítimo.

El jefe del Ejército iraní reivindicó hoy el control de Ormuz por parte de Teherán como una de las condiciones para poner fin a la guerra y calificó esa vía marítima como una “capacidad geopolítica concedida por Dios al pueblo iraní”.

Iraníes se manteienen firmes en defender su país en contra de Estados Unidos. Crédito: Vahid Salemi | AP

Teherán cerró el paso por Ormuz a mediados de julio, tras nuevos bombardeos estadounidenses contra el sur del territorio iraní, a los que la República Islámica respondió también atacando objetivos de EE.UU. en países de Oriente Medio, mientras Washington restablecía el bloqueo naval sobre puertos y buques de Irán.

Irán ha exigido a Estados Unidos que ponga fin a la guerra, levante el bloqueo sobre sus puertos y buques y le permita vender su petróleo en los mercados internacionales a cambio de la reapertura del estrecho. EFE